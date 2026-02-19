Manisa'da toprak kayması: İstanbul-İzmir Otoyolu ulaşıma kapatıldı
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde meydana gelen toprak kayması nedeniyle İstanbul-İzmir Otoyolu iki yönlü ulaşıma kapatıldı
Manisa'nın Saruhanlı ile Turgutlu ilçeleri arasındaki mevkide toprak kayması meydana geldiği ihbarı üzerine bölgeye otoyol jandarma ekipleri sevk edildi.
AA'nın haberine göre; toprak kayması sonucu yolun 3 şeridi ulaşıma kapandı. Güvenlik amacıyla otoyolun her iki yönü de trafiğe kapatıldı.
Bölgeye asayiş ve Karayolları ekipleri yönlendirilirken, kapanan yolun yeniden ulaşıma açılması için çalışma başlatıldı.