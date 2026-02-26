Canlı
        Manisa'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı

        Manisa'da uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama

        Manisa'nın Soma ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.02.2026 - 23:32
        Manisa'da uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama

        Soma Jandarma Komutanlığı ekiplerince ilçede uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyon düzenlendi.

        Belirlenen adreslerde yapılan aramada, 516 sentetik ecza hap ile pala, bıçak ve kurusıkı tabanca ele geçirildi.

        Operasyonda, E.Y. (22), F.A. (22) ve F.A. (23) gözaltına alındı.

        Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

        Fotoğraf: AA

        26 Şubat 2026: Bugün ne oldu? İşte günün öne çıkan haberleri

        Siyasetten spora, magazinden ekonomiye... Türkiye'de ve dünyada öne çıkan başlıkları, günün kaçırılmaması gereken haberlerini Helin Genç, Haberturk.com Haber Merkezi'ne soruyor. İşte 26 Şubat 2026'nın öne çıkan haberleri...* MSB'den düşen F-16 ile ilgili açıklama: 25 Şubat'ta Bulgaristan sınırımızda...
