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        Haberler Gündem Güncel Manisa'da vahşet: 3 yavru kediyi fırça sapıyla öldüren kişi tutuklandı | Son dakika haberleri

        Manisa'da vahşet: 3 yavru kediyi fırça sapıyla öldüren kişi tutuklandı

        Manisa'nın Salihli ilçesinde oturduğu evin bahçesinde bulunan 3 yavru kediyi fırça sapı ile vurarak öldüren Muzaffer Şen tutuklandı. Şen'in ifadesinde, "Yavru kediler mutfağıma girip çıkıyordu. Defalarca engellemeye çalıştım. O gün sinirlerime hakim olamayınca bu eylemi gerçekleştirdim" dediği öğrenildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.08.2024 - 13:17 Güncelleme: 12.08.2024 - 15:12
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        Manisa'da vahşet: 3 yavru kediyi fırça sapıyla öldüren kişi tutuklandı
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        Manisa'nın Salihli ilçesinde bağlı Sağlık Mahallesi'nde, 55 yaşındaki Muzaffer Şen, zemin kattaki dairesinin bahçeye bakan bölümünde bulunan yavru kedileri fırça sapıyla vurarak öldürdüğünü gören apartman sakinleri, durumu cep telefonu kamerasıyla kayda alıp polise ihbarda bulundu.

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        Şen, emniyetteki işlemlerin ardından Salihli Adliyesi'ne sevk edildi. Şen, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

        Şen ifadesinde, "Yavru kediler mutfağıma girip çıkıyordu. Defalarca engellemeye çalıştım. O gün sinirlerime hakim olamayınca bu eylemi gerçekleştirdim" dedi.

        DERNEKLER BASIN AÇIKLAMASI YAPTI

        Öte yandan Salihli'de 3 yavru kedinin öldürülmesiyle ilgili olarak Salihli Adliyesi önünde bir araya gelen sivil toplum örgütleri yaşanan olayı kınadı. Salihli Hayvanları Koruma Derneği Başkanı Funda Canseven, "Bugün burada 3 yavru kedinin sesi olmak için toplanmış bulunuyoruz. Türkiye'de yaşayan bütün sokak hayvanlarının yaşam hakkı için toplanmış bulunuyoruz. 3 yavru kedinin canice katledilmesine dair videoyu bütün ülke izledi. Hepimizin yüreği yandı. Bu görüntüler artık yürek sızlamasının ötesine geçen bir durum. Bizler hem Manisa hem de İzmir Barosu olarak davanın takipçisi olacağız. Toplumda hepimizin yüreklerinde infial uyandıran bir olay olmuştur. Umarım hak ettiği cezayı alır" dedi.

        İzmir Barosu avukatlarından Bilge Berk ise "Bizler hukukçular olarak bu yasa ile mücadelede elimizden geleni yapacağız. Bu yasa ile ilgili olarak CHP'nin acil olarak Anayasa Mahkemesi'ne yürütmeyi durdurma davasını açmasını bekliyoruz" diye konuştu.

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        #Manisa
        #KEDİ
        #katliam
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