Manisa FK: 1 - Iğdır FK: 1 | MAÇ SONUCU
Trendyol 1. Lig'in 4. haftasında Manisa FK ile Iğdır FK, 1-1 berabere kaldı. Bu sonuçla birlikte Manisa FK ile Iğdır FK, haftayı 5 puanla tamamladı.
Trendyol 1. Lig'in 4. haftasında Manisa FK ile Iğdır FK karşı karşıya geldi. Manisa 19 Mayıs Stadı'nda oynanan müsabaka 1-1 berabere bitti.
Ev sahibini öne geçiren golü 45+4'te Lois Diony atarken, konuk ekibe beraberliği getiren golü 54. dakikada Daniel Avramovski kaydetti.
Bu sonucun ardından Manisa FK ile Iğdır FK, puanını 5'e çıkardı.
Trendyol 1. Lig'in bir sonraki haftasında Manisa FK, Boluspor'a konuk olacak. Iğdır FK, evinde Serik Spor'u ağırlayacak.