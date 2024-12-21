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        Haberler Spor Futbol 1. Lig Manisa FK: 2 - Şanlıurfaspor: 1 | MAÇ SONUCU - Futbol Haberleri

        Manisa FK: 2 - Şanlıurfaspor: 1 | MAÇ SONUCU

        Trendyol 1. Lig 17. hafta maçında Manisa FK, sahasında Şanlıurfaspor'u 2-1 mağlup etti.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.12.2024 - 18:09 Güncelleme: 21.12.2024 - 18:09
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        Manisa FK, evinde Şanlıurfaspor'u devirdi!
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        Trendyol 1. Lig 17. hafta maçında Manisa FK, sahasında Şanlıurfaspor ile karşılaştı. 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanan maçı Manisa FK 2-1 kazandı.

        Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 19. dakikada Miraç Acer (k.k), 60. dakikada Armin Hodzic kaydetti. Şanlıurfaspor'un tek golü ise 78. dakikada Kaan Kanak'ın kendi kalesine attığı golle geldi.

        Manisa FK bu sonuçla üst üste 2. galibiyetini aldı. Şanlıurfa ise son 5 maçta 4. mağlubiyetini aldı.

        Ligin bir sonraki haftasında Şanlıurfa, Çorum FK ile oynayacak. Manisa FK ise Bandırmaspor deplasmanına gidecek.

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