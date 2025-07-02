Manisa FK'da yaprak dökümü!

TFF 1'inci Lig ekibi Manisa FK'da ayrılık haberleri peş peşe geliyor. Ege ekibi 10 futbolcu ile yollarını ayırdığını açıkladı.

Kulüpten yapılan resmi açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Manisa Futbol Kulübümüz ile sözleşmeleri sona eren Oğuz Gürbulak, Kaan Kanak, Alperen Uysal, Oktay Gürdal, Moryke Fofana, Daniel Ramirez, Georgi Minchev, Birama Toure, Bede Osuji ve Armin Hodzic'e kulübümüze vermiş oldukları emeklerden dolayı teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar diliyoruz."