Manisa Genel Seçim Sonuçları 14 Mayıs 2023: Manisa Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Seçimi Sonucu

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Türkiye, Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem milletvekillerini belirlemek için sandık başına gitti. Saat 08.00'de başlayan oy kullanma işlemi, 17.00 itibarı ile sona erdi. Sandıkların kapanmasıyla birlikte oy sayımına geçildi. YSK'nın yayın yasağını kaldırmasının ardından Manisa başta olmak üzere birçok ilden resmi olmayan sonuçlar gelmeye başladı. Peki, 14 Mayıs 2023 Manisa Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçim sonuçlarında son durum nedir? İşte, 2023 Manisa seçim sonuçları ile ilgili son gelişmeler... Manisa Cumhurbaşkanı Seçimi Sonuçları 14 MAYIS 2023 Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından yayın yasağının kaldırılmasının ardından 14 Mayıs 2023 Manisa Cumhurbaşkanı seçim sonucu gelmeye başladı. İl genelinde yüzde 91.68 seçime katılım oranı sağlanırken saat 22:30 itibarı ile açılan sandık sayısı yüzde 92.7 oldu. Manisa Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarına göre; adaylardan Recep Tayyip Erdoğan: 430.700 oyla yüzde 47.27 - Kemal Kılıçdaroğlu: 418.594 oyla yüzde 45.94 - Sinan Oğan: 55.667 oyla yüzde 6.11 - Muharrem İnce: 6.163 oyla yüzde 0.68 aldı. Manisa 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları son durum şu şekilde;



Manisa Seçim Sonuçları 2023 14 Mayıs 2023 28. Dönem Milletvekili genel seçime yüzde 91.69 oranında katılımın sağlandığı il genelinde, sandıklar saat 22:30 itibarıyla yüzde 89.5 oranında açıldı. 2023 Manisa milletvekili seçimi sonucu ittifaklara göre şöyle: Cumhur İttifakı: 422.020 oyla yüzde 48.47 - Millet İttifakı: 354.381 oyla yüzde 40.71 - Emek ve Özgürlük İttifakı: 48.443 oyla yüzde 5.56 - Ata İttifakı: 21.221 oyla yüzde 2.44 - Sosyalist Güç Birliği İttifakı: 2.489 oyla yüzde 0.29 aldı. Saat 22:30 itibarıyla 2023 Manisa milletvekili genel seçim sonuçları şöyle:

