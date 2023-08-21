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        Vasiyeti üzerine babasına Fenerbahçe armalı mezar yaptırdı

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        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.08.2023 - 15:07
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        Vasiyeti üzerine babasına Fenerbahçe armalı mezar yaptırdı
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        Ersan ERDOĞAN/MANİSA, (DHA)MANİSA'nın Saruhanlı ilçesinde geçen yıl akciğer kanseri nedeniyle hayatını kaybeden Hüseyin Akdemir'e (61), vasiyeti üzerine oğlu Niyazi Akdemir (33) tarafından, üzerinde Fenerbahçe'nin arması bulunan mezar yaptırıldı. Akdemir, babasının mezarının yanındaki direğe de Fenerbahçe bayrağı astı. Akdemir, "Bana vasiyetini yerine getirdim, rahat uyuması için Fenerbahçe'nin şampiyon olmasını istiyorum. Babam hissederse, ben de mutlu olurum" dedi.

        Saruhanlı ilçesinin kırsal Tirkeş Mahallesi'nde yaşayan 2 çocuk babası, koyu bir Fenerbahçe taraftarı olan Hüseyin Akdemir, geçen yıl 11 Ağustos'ta akciğer kanseri nedeniyle hayatını kaybetti. Akdemir, vasiyetinde kabrinin üzerinde Fenerbahçe arması olmasını istedi. Niyazi Akdemir, babasının ölümünden bir yıl sonra, vasiyeti yerine getirdi. Üzerinde Fenerbahçe'nin arması bulunan mezar yaptıran Akdemir, mezarın yanındaki direğe de Fenerbahçe bayrağı astı. Niyazi Akdemir, annesi Mihri Akdemir ve kız kardeşi Zühre Arslan ile Hüseyin Akdemir'in mezarı başında dua okudu.

        'BABAM RAHAT UYUSUN İSTİYORUM'

        Niyazi Akdemir, "Babam gerçekten fanatik bir taraftardı. Maç izlediği sırada futbolcular gol atmaya giderken, sanki kendisi gol atmaya gidiyormuş gibi heyecanlanırdı. Hep Fenerbahçe'nin şampiyon olmasını isterdi ama uzun yıllar şampiyon olamadığı için bu konuda üzgündü. Bu sene Türkiye kupasını aldığı için Fenerbahçe Spor Kulübü'ne gerçekten çok teşekkür ediyorum. Bu da babama armağan olsun. Fenerbahçe'nin önümüzdeki sene şampiyon olmasını ve babamın rahat uyumasını istiyorum. Bana vasiyetiydi. 'Mezarımı Fenerbahçeli yap' dedi. Ben de yaptırdım. Babamın rahat uyuması için Fenerbahçe'nin şampiyon olmasını istiyorum. Babam hissederse, ben de mutlu olurum" diye konuştu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Manisa Ersan ERDOĞAN

        2023-08-21 14:53:41

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