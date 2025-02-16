Özgür Özel: Kirli ellerini partimize uzatmaya çalışıyorlar

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, “Türkiye Cumhuriyeti tarihinde ilk kez bu kadar şeffaf, bu kadar açık, yarışmacı ama birbirine saygılı, herkesin gözünün önünde olmuş kurultayımıza kendilerince kara çalmak için o kirli ellerini partimize uzatmaya çalışıyorlar. Bir meczuba bir dilekçe verdirmişler bir yıldır dosya açıkta duruyor. Bir tane kanıt, evrak, şahit yok. Şimdi gizli tanıklar icat etmeye çalışıyorlar” dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Manisa’nın Kula ilçesinde Jeopark Ziyaretçi Merkezi'nin açılışına katıldı. Açılışta Özel'in yanı sıra Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, CHP Manisa milletvekilleri, partililer ve vatandaş yer aldı. Burada konuşan Özgür Özel, Kula'daki jeoparkın yeterince tanıtılması halinde Türkiye'ye en çok döviz getiren, ziyaret edilen, turist çekilen merkezlerden birisi haline getirilebileceğini söyledi.

Türkiye'de siyasetin çok gergin, kavgalı ve zorlu süreçlerden geçtiğini söyleyen Özel, "Biz burada bir cesaret göstermenin, dik durmanın, dirençli durmanın, mücadele etmenin önemini biliyoruz. Ama bir yandan da iktidar, insanların yokluğu, yoksulluğu, işsizliği, çaresizliği konuşulmasın diye başka şeyler konuşturmak, gerginlikler yaratmak için kavgalar çıkarmak istiyor. Biz onlarla mücadele edeceğimizde, hukuk zemininde, siyasi zeminde mücadele ediyoruz. Ama onlar gibi değil. Onlar gibi sırtımızı sizlere, emeklilere, asgari ücretlilere, yoksullara dönmüyoruz. Yüzümüzü emekliye, esnafa, çiftçiye, memura, işsize ve gençlere dönüyoruz. Onlar için bir şeyler yapmaya uğraşıyoruz. Bunun adı, Büyükşehir'de Ferdi Başkan'ın yaptığı işler oluyor. Bunun adı, Kula'da belediyemizin burada yaptığı işler oluyor. Bir taraftan ekonomi takımımız bütün Türkiye'yi geziyor; bir büyük ekonomik kaostan, sıkıntıdan, krizden Türkiye'yi nasıl çıkaracağımızın reçetesini iş dünyasına anlatıyor. O şehirlerdeki kanaat önderlerini topluyor, anlatıyor. O şehirlerdeki dernekleri, sivil tolum kuruluşlarını, vakıfları ziyaret ediyor, anlatıyor. İş dünyası ile bir araya geliyor. Bir yandan esnaf masamız, esnafı geziyor. Tarım komisyonumuz, tarımın sorunlarını daha görünür kılıp Cumhuriyet Halk Partisi'nin çözüm önerilerini sunuyor ve tartışıyor" dedi.