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        Manisa'da kullanılmayan su kuyusunda patlama meydana geldi

        Manisa'nın Alaşehir ilçesinde kullanılmayan kuyuda, meydana gelen patlama sonucu çevreye su yayıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.02.2025 - 16:55 Güncelleme: 16.02.2025 - 16:55
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        Manisa'da kullanılmayan su kuyusunda patlama meydana geldi
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        Manisa'nın Alaşehir ilçesinde kullanılmayan kuyuda, meydana gelen patlama sonucu çevreye su yayıldı.

        Alınan bilgiye göre, dün akşam Toygar Mahallesi'nde, Seyfettin Aşkın'a ait kullanılmayan su kuyusunda gürültü duyulması üzerine, bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi.

        Gaz sıkışmasından kaynaklandığı belirtilen patlamanın ardından su kuyusundan yayılan suların üzüm bağına aktığı görüldü.

        Bölgede ekiplerin çalışması sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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