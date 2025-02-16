Manisa'da kullanılmayan su kuyusunda patlama meydana geldi
Manisa'nın Alaşehir ilçesinde kullanılmayan kuyuda, meydana gelen patlama sonucu çevreye su yayıldı.
Manisa'nın Alaşehir ilçesinde kullanılmayan kuyuda, meydana gelen patlama sonucu çevreye su yayıldı.
Alınan bilgiye göre, dün akşam Toygar Mahallesi'nde, Seyfettin Aşkın'a ait kullanılmayan su kuyusunda gürültü duyulması üzerine, bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi.
Gaz sıkışmasından kaynaklandığı belirtilen patlamanın ardından su kuyusundan yayılan suların üzüm bağına aktığı görüldü.
Bölgede ekiplerin çalışması sürüyor.
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