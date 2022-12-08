Manisa'da üç katlı binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü

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MANİSA (AA) - Manisa'nın Akhisar ilçesinde bir kafeye ait üç katlı binanın çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Paşa Mahallesi'ndeki binanın bacasında başlayan yangın, çatı katına sıçrayarak burada içinde mazot bulunan 30 kadar bidonu tutuşturdu.

Kafede bulunanlar tahliye edilirken, bölgeye çağrılan itfaiye ekipleri yangına müdahalede bulundu.

Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında, binanın çatısı ve depo olarak kullanılan çatı katı hasar gördü. Mazotun, işletmenin jeneratöründe kullanıldığı öğrenildi.

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