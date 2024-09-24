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        Salihli'de tütün kaçakçılığı operasyonu

        Salihli'de düzenlenen tütün mamulleri kaçakçılığı operasyonunda 42 bin boş makaron, 9 kilo tütün, 13 bin 300 sigara filtresi ve bin 140 adet sigara kağıdı ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.09.2024 - 16:54 Güncelleme: 24.09.2024 - 16:54
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        Salihli'de tütün kaçakçılığı operasyonu
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        Salihli'de düzenlenen tütün mamulleri kaçakçılığı operasyonunda 42 bin boş makaron, 9 kilo tütün, 13 bin 300 sigara filtresi ve bin 140 adet sigara kağıdı ele geçirildi.

        Manisa İl Jandarma Komutanlığına bağlı Salihli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, H.İ.T'ye (27) ait ikamette çok sayıda bandrolsüz makaron bulundurduğu bilgisini aldı.

        Şüphelinin ikametinde yapılan aramalarda, 42 bin boş makaron, 9 kilo tütün, 13 bin 300 sigara filtresi ve bin 140 adet sigara kağıdı ele geçirildi.

        Olayla ilgili H.İ.T. hakkında adli işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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