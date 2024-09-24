Salihli'de tütün kaçakçılığı operasyonu

Salihli'de düzenlenen tütün mamulleri kaçakçılığı operasyonunda 42 bin boş makaron, 9 kilo tütün, 13 bin 300 sigara filtresi ve bin 140 adet sigara kağıdı ele geçirildi.

Manisa İl Jandarma Komutanlığına bağlı Salihli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, H.İ.T'ye (27) ait ikamette çok sayıda bandrolsüz makaron bulundurduğu bilgisini aldı.

Şüphelinin ikametinde yapılan aramalarda, 42 bin boş makaron, 9 kilo tütün, 13 bin 300 sigara filtresi ve bin 140 adet sigara kağıdı ele geçirildi.

Olayla ilgili H.İ.T. hakkında adli işlem başlatıldı.