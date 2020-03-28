Turgutluspor sevdalısı down sendromlu Ümit'ten Türkiye'ye çağrı

Doğan ÇİZMECİ / TURGUTLU (Manisa), (DHA) - Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında, Türkiye'de birçok alanda ünlü isimlerin "Evde kal" çağrısına bir destek de Manisa'nın Turgutlu ilçesinde yaşayan down sendromlu Ümit Akkuş'tan geldi. İlçenin sevilen isimlerinden olan Turgutluspor sevdalısı Akkuş, zorunlu olmadıkça dışarı çıkılmamasını istedi. TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta mücadele eden Turgutluspor'un hiçbir iç saha maçını kaçırmayan "Ümit Başkan" lakaplı Ümit Akkuş, yayınladığı videoda, "Ben evden çıkmıyorum. Siz de evden çıkmayın. Evde kal Türkiye" dedi.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Ümit Akkuş'un çağrısı
DHA-Spor Türkiye-Manisa / Turgutlu Doğan ÇİZMECİ
2020-03-28 11:58:49
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