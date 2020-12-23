2. Lig: Turgutluspor: 2 - Pazarspor:1

Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup 16. hafta maçında Turgutluspor, sahasında Pazarspor'u 21 mağlup etti.
Stat: Yedi Eylül
Hakemler: Serkan Eryılmaz xx, Sabri Üstünel xx, Ozan Burak Akduman xx
Turgutluspor: Can xx, Sinan xxx, Süleyman xx(Ferhat dk. 90 ?), Samed Hakan xx, Mithat xx (Mehmet dk. 89 ?), Marvin Sinan xx, Koray xxx (Mutlu dk. 66 x), Talha xx, Haşim xxx (Samet dk. 78 x), Rıdvan xx, Burak xx (Mert dk. 79 x)
Pazarspor: Mustafa x, Hüseyin x (Oğuzhan dk. 83 ?), Şahin Ali xx, Onur xxx, Emre xx, Ali Osman x (Muhammet Ensar dk. 46 x), Aykut xx, Ömercan xx, Kadir x (Ceyhun dk. 63 x), Muhammet x (Hakan dk. 46 x), Eren x (Savaş dk.46 xx)
Goller: Haşim (dk. 17), Koray (dk. 29) (Turgutluspor), Onur (dk. 64) (Pazarspor)
Sarı kartlar: Mithat (Turgutluspor), Muhammet, Hüseyin, Ceyhun (Pazarspor)
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