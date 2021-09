Turgutluspor Teknik Direktörü Akgün: "Kazanmak için her şeyi yapacağız"

TFF 2. Lig takımlarından Turgutluspor Teknik Direktörü Kazım Akgün, pazar günü sahasında oynayacağı Bayburt Özel İdare Spor maçı öncesi açıklamalarda bulundu. Akgün, pazar günü sahada kazanmak için her şeyi yapacaklarını söylerken, taraftardan da sabırlı olmalarını istedi.

Yeni sezona 21’lik Sivas Belediyespor mağlubiyeti ile başlayan Turgutluspor’da teknik direktör Kazım Akgün, pazar günü kendi evinde oynayacağı Bayburt Özel İdare Spor maçı öncesi açıklamalarda bulundu. İlk olarak Sivas Belediyespor maçı hakkında konuşan Kazım Akgün, “Sivas Belediyespor maçında şanssız bir şekilde puan kaybı yaşadık. İyi oynadığımız maçtan puansız ayrıldık. Sivas Belediyespor maçında gerekli dersleri çıkardık.” dedi.

Bayburt Özel İdare Spor gibi ciddi bir rakip ile karşılaşacaklarını belirten Akgün, seyirci ile bulaşacak olmalarının avantajından da bahsetti. Takımın yeni kurulduğunu ve taraftardan sabır istediğini belirten teknik direktör Akgün, “Pazar günü kendi sahamızda ve taraftarımız önünde ligin önemli transfer yapan, şampiyonluk yarışı içinde olmak isteyen bir takımı ile karşılaşacağız. Bir avantajımız var. Pandemiden dolayı statta hiç seyirci olmamıştı, bu maçta olacak. Hazırlıklarımız tüm hızıyla devam ediyor. Sahaya çıkıp maçı kazanmak için aslanlar gibi mücadele edip maçı kazanmak için elimizden geleni yapacağız. Taraftarımızdan biraz sabır istiyoruz ama kazanmak için de her şeyi yapacağız. Sonucunda seyircimizin önünde, stadımızda maç bitince herkesin mutlu olduğu bir skor alacağız. Her şey çok güzel olacak inşallah” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.