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Ali Yalçın Manisa’da teşkilatla buluştu Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın: "3600 ek göstergenin teklifi ve toplu sözleşme kararı Memur-Sen’e aittir" "Örgütlü gücümüzle bundan sonra enerjimizin büyük bir kısmını masayı kısıtlayan 4688 yasasını değiştirmek için mücadelemizde kullanacağız"

İHA

Ali Yalçın Manisa’da teşkilatla buluştu Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın: "3600 ek göstergenin teklifi ve toplu sözleşme kararı Memur-Sen’e aittir" "Örgütlü gücümüzle bundan sonra enerjimizin büyük bir kısmını masayı kısıtlayan 4688 yasasını değiştirmek için mücadelemizde kullanacağız"

MemurSen Genel Başkanı Ali Yalçın, il ziyaretleri kapsamında Manisa’da teşkilatla bir araya geldi. Manisa İl Temsilciliğinin düzenlediği programda üyelere seslenen Yalçın, 6. Dönem Toplu Sözleşme’de hem genele hem de hizmet kollarına ilişkin önemli kazanımlara imza attıklarının altını çizerek, memur sendikacılığında önemli bir virajı geride bıraktıklarını ifade etti.
Memur Sen Genel Başkanı Ali Yalçın Manisa'da teşkilat üyeleriyle bir araya geldi. Yunusemre ilçesindeki bir otelde gerçekleştirilen teşkilat buluşmasının açılış konuşmasını yapan MemurSen Manisa İl Temsilcisi ve EğitimBirSen Manisa Şube Başkanı Mesut Öner, "Biz emek ve ekmek merkezli bir sivil toplum örgütüyüz. Attığımız her adım eğitim çalışanlarının haklarının geliştirilmesi ve refahının yükseltilmesine dönüktür. Bulunduğumuz yerden varacağımız yere doğru daha güçlü adımlarla, kadimden beslenen kararlılıkla hükmün hakikatle buluşmasına etki ve eşlik edeceğiz. İrfani bir kavrayış ve insani bir yürüyüşle, sendikal bilinçle ve sivil toplum örgütü direnci ile usulden esasa, ahkâmdan ahlaka, mevcuttan makbule doğru bir istikamet yürüyüşünde olacağız. Yetkili sendika olarak kazanımlarımıza sahip çıkmalı, değersizleştirmeye çalışanlara fırsat vermemeliyiz. Teşkilatımızın heybetini ve heyecanını ortaya koyan alandaki görünmez kahramanlarımıza yürekten teşekkür ediyoruz.” dedi.

"Önemli kazanımlar elde ettik"
Teşkilata seslenen Memur Sen Genel Başkanı Ali Yalçın ise, toplu sözleşmede elde edilen kazanımların sahada üyelere anlatılmasıyla memnuniyetin arttığına vurgu yaparak, “Kamuoyunda kazanımlarımızla ilgili çeşitli spekülasyonlar var. Ancak gerçekleştirdiğimiz toplantılarla kazanımları anlatmaya başladığımızda MemurSen’in de başarısı ortaya çıkmış oldu. Son 20 yıl içerisinde görülmemiş bir mitingle sahada sesimizi yükselttik, sonrasında masada görüşülemez denen konuları masada görüştük ve karara bağladık. Sözleşmeliler ve 3600 ek göstergenin yanında geçmiş kazanımlarımıza ilaveten 92 yeni kazanım daha elde ettik. Bizim için 6. Dönem Toplu sözleşmeyi diğer toplu sözleşmelerden ayıran en önemli ayrımlardan bir tanesi de toplu sözleşme ikramiyesidir. Örgütlü olmanın değeri, ‘sendika ne işe yarıyor’ diyenlerin yanında bu toplu sözleşme ile bir değer kazanmıştır. Toplu sözleşme ikramiyesi 2022 yılı için 400 TL’ye çıkacak 2023 yılında ise bu rakam daha da artacak. Önümüzdeki dönemde sendikalı bir kamu görevlisinin maaşı yüzde 30 ile yüzde 40,22 oranında artacak. Biz sendikalı ile sendikasız arasındaki makası açmak adına mücadele verdik vermeye de devam edeceğiz” diye konuştu.

"3600 ek göstergenin teklifi ve toplu sözleşme kararı MemurSen’e aittir"
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile arasında geçen görüşmeye de değinen Yalçın, “Cumhurbaşkanı’na toplu sözleşme sürecinde çözüme yönelik gösterdiği irade ve olumlu yaklaşımları için bir kez daha teşekkür ediyoruz. Bununla birlikte Cumhurbaşkanımız 3600 ek gösterge ve sözleşmeliler konusunun çözümü için gerekli talimatları vermiştir. Sürecin bu aşamadan sonra daha hızlı ilerleyeceğine inanıyorum” dedi.
Yalçın, kamuoyunda 3600 ile ilgili tartışmalara değinerek son Toplu Sözleşme’de konuyla ilgili kararın altında MemurSen’in mücadelesinin olduğunu vurgulayarak, "3600 ek göstergenin teklifi ve toplu sözleşme kararı MemurSen’e aittir. Vaadi sayın Cumhurbaşkanımıza ait olduğu gibi komisyon çalışmasını tamamladığımızda icraatı da Cumhurbaşkanına ait olacaktır. Her Toplu Sözleşmeye taşıdığımız ek gösterge konusu artık karara dönüşmüştür" diye konuştu.

"4688 kesinlikle değişmeli"
Elde edilen kazanımların yanı sıra toplu sözleşme sürecinin çerçevesini çizen 4688 sayılı kanunun uzun süredir yetersiz kaldığının altını çizen Yalçın şunları söyledi: “Artık önümüzde yeni bir hedef var. O da toplu sözleşme sürecini aksatan, masada bir dengesizlik oluşturan 4688 sayılı kanunun değişmesidir. Bu yasa toplu sözleşme sürecinin sınırlarını belirlerken önümüze çeşitli sorunlar çıkarıyor ve süreci daha karmaşık bir hale getiriyor. İşçi toplu sözleşmeleriyle karşılaştırıldığında bizim toplu sözleşmemiz gerek süre, gerek hakemin yapısı gerekse masadaki temsil düzeni bakımından birçok dezavantaj barındırıyor. İşçi toplu sözleşmesinde gösterilen hassasiyetin memurlar için de gösterilmesi için 10 yıldır mücadele ediyoruz ve bu konuyu gündemde tutmaya devam edeceğiz. Örgütlü gücümüzle bundan sonra enerjimizin büyük bir kısmını masayı kısıtlayan 4688 yasasını değiştirmek için mücadelemizde kullanacağız.”
Yalçın ayrıca, eylül ayında 18 bin 313 yeni üyenin MemurSen bünyesine katıldığını ifade ederek, yeni elde edilen kazanımların sahada daha etkin biçimde anlatılmasıyla birlikte önümüzdeki süreçte üye sayısının daha da artacağına inandığını ifade etti ve şube başkanlarına çalışmaları için teşekkür ederek konuşmasını sonlandırdı.

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