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Manisa’da eğitim yatırımları arttı Manisa bir yandan yeni okullar kazanırken bir yandan da mevcut okullar güçlendiriliyor AK Parti MKYK Üyesi ve Manisa Milletvekili Murat Baybatur: “Manisa genelinde 2002 yılında 6 bin 413 olan derslik sayımız bugün 10 bin 133’e yükselmiş durumda”

İHA

Manisa’da eğitim yatırımları arttı Manisa bir yandan yeni okullar kazanırken bir yandan da mevcut okullar güçlendiriliyor AK Parti MKYK Üyesi ve Manisa Milletvekili Murat Baybatur: “Manisa genelinde 2002 yılında 6 bin 413 olan derslik sayımız bugün 10 bin 133’e yükselmiş durumda”

AK Parti MKYK Üyesi ve Manisa Milletvekili Murat Baybatur iktidarları döneminde eğitime oldukça büyük yatırımlar yaptıklarını belirtti. Manisa’da son 19 yılda okul ve derslik sayıları iki kat artarken yatırımların artarak devam edeceğini kaydeden Baybatur, bunun bir hükümet politikası olduğunu söyledi.
Manisa’da hayırsever bir iş adamı tarafından yaptırılan okulun açılışında konuşan AK Parti MKYK Üyesi ve Manisa Milletvekili Murat Baybatur, Manisa’da 2002 yılından bu yana yapılan okul ve derslik sayılarıyla ilgili bilgiler verirken Manisa Valisi Yaşar Karadeniz ise yeni yatırım programına alınan okullar ve güçlendirme yapılan okullar hakkında bilgi verdi.

“Eğitime büyük yatırımlar yapıyoruz”
AK Parti Hükümeti döneminde Manisa’ya yapılan eğitim yatırımlarının tüm ülkede olduğu gibi arttığına dikkat çeken AK Parti MKYK Üyesi ve Manisa Milletvekili Murat Baybatur, “Eğitim alanında çok şükür Manisa’da, Şehzadeler’de, il genelinde ve tüm Türkiye’de olduğu gibi eğitime çok büyük yatırımlar yapıyoruz. Dersliklerden okul sayılarına kadar. Mesela Şehzadeler’de 2002 yılında okul sayısı 37 iken bugün 64 okul yapmışız. 2002 yılında derslik sayımız 402 iken bugün 816 derslik sayımız var. İl genelinde 2002 yılında 700 olan okul sayısı bugün 980. Derslik sayımız 6 bin 413’ten 10 bin 133’e yükselmiş. Tamamen bir hükümet politikası olarak eğitime büyük yatırımlar yapan bir zihniyete sahibiz. En büyük bütçeyi Milli Eğitim Bakanlığına tahsis ediyoruz. Devlet olarak öğretmen atamalarından, derslik sayılarından, teknik tesisatlara kadar çok sayıda yatırıma hükümetimiz imza atıyor” dedi.

“Sadece 2021 yılında yatırım programına 22 okul alındı”
Vali Yaşar Karadeniz de konuşmasında, “Son yıllarda yapılan yatırımlarda özellikle eğitim yatırımlarında hem ihtiyaç var hem de yapılan yatırım var. Sadece 2021 yılında yani bu yıl yatırım programına alınan okul sayımız 22 ve bunların bir kısmı ihale sürecinde, bir kısmı başladı, bir kısmının da projeleri yapılıyor, inşallah yılbaşına kadar önemli bir kısmı başlamış olacak” diye konuştu.

“32 okuldan 26’sı güçlendirildi”
Ayrıca Manisa ilinin bir deprem bölgesi olduğunu da dikkat çeken Vali Karadeniz şunları söyledi: “İlimiz bir deprem bölgesi. Okullarımızın sağlam olması ve çocuklarımızın güvenli bir şekilde eğitim öğretime devam edebilmeleri de çok önemli. Bu maksatla da okullarımızda son iki yılda önemli miktarda güçlendirme çalışması yapıldı. Geçen yıl ve bu yıl toplam 32 okulumuz güçlendirme programına alındı. Bunların 6 tanesi sadece devam ediyor, diğerleri tamamlandı. Depreme dayanıklılık konularında problemi olan okullarımızın düzeltilmesi, iyileştirilmesi konusunda son iki yılda oldukça önemli çalışmalar yapıldı.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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