Mimar Sinan’ın Ege’deki tek eseri yeniden ibadete açıldı Restorasyonu tamamlanan tarihi Muradiye Camii cuma namazıyla yeniden ibadete açıldı Yaklaşık bir yıldır ibadete kapalı olan 437 yıllık tarihi camide yeniden ezan sesleri yükseldi

Dünyanın en önemli mimarları arasında gösterilen Mimar Sinan’ın Ege Bölgesindeki tek eseri olan Manisa Muradiye Camii'nde başlatılan restorasyon çalışmaları tamamlanarak cuma namazıyla birlikte yeniden ibadete açıldı. Kur’anı Kerim tilavetleri ve dualarla açılan cami birçok özelliğiyle dikkat çekiyor.

Manisa’nın Şehzadeler ilçesinde Sultan Camii ile karşılıklı olarak inşa edilen Muradiye Camii yaklaşık bir yıllık restorasyon çalışmasının ardından cuma namazı ile birlikte yeniden ibadete açıldı. Mimar Sinan’ın Ege Bölgesindeki tek eseri olma özelliği taşıyan cami deprem terazileri ve giriş kapısının üstündeki baykuş figürüyle dikkat çekiyor. Hünkar Mahfiline de sahip olan cami, medrese, hama, sıbyan mektebi ve kütüphaneden oluşan bir külliyenin içinde yer alıyor.

Yaklaşık bir yıllık aranın ardından yeniden ibadete açılan camide cuma namazı öncesi düzenlenen programda Muradiye Camii İmam Hatibi Hamza Acarkan, Hatuniye Camii İmam Hatibi Hayrettin Çoban, Sultan Camii İmam Hatibi Ömer Faruk Altunağa, Yunusemre Meydan Camisi imam Hatibi Osman Akkış, Sultan Camii İmam Hatibi Salih Yıldırım tarafından Kur’anı Kerim tilaveti, mevlidi şerif, ilahiler ve kasideler okudular. İl Müftü Yardımcısı Ramazan Arba tarafından vaaz ve dua yaptırılırken, İl Müftü Yardımcısı Ömer Kayhan tarafından okunan hutbe ve kıldırılan cuma namazının ardından cemaate pilav ve lokma ikramı gerçekleştirildi. Muradiye Camiindeki programa Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, Şehzadeler Kaymakamı Cemal Hüsnü Çaykara, Şehzadeler Belediye Başkan Yardımcısı Haşim Bilir, Şehzadeler İlçe Milli Eğitim Müdürü Metin Gençay ile çok sayıda vatandaş katıldı.



“Hiçbir depremden etkilenmedi”

Cami hakkında bilgi veren Muradiye Camii İmam Hatibi Hamza Acarkan, “Camimiz Osmanlı Padişahlarından III. Murat tarafından Mimar Sinan’a yaptırılmıştır. Camimizin özelliği Mimar Sinan’ın Ege Bölgesindeki tek eseri olmasıdır. Camimizin en belirgin özelliklerinden birisi de deprem terazileridir. Deprem olduğunda bu terazileri kontrol ederiz. Bu terazilerde çatlama, kırılma veya dönmesinde bir sıkıntı varsa bu eserin etkilenmiş olduğunu gösterir. Allah’a şükür deprem terazileri hala ilk günkü gibi dönmeye devam etmektedir. Geçirdiği onca deprem camimizi teğet geçmiştir. Bizim camimiz Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından geçen yıl 2021 yılında kubbesi değiştirilmek suretiyle tadilata alınmıştır. Yaklaşık bir yıl sürmüştür. Allah’a şükür bugün camimizi ibadete açıyoruz” dedi.

Cami cemaatinden 78 yaşındaki Hacı Bakkal Sadullah Bulgulu ise yeniden caminin ibadete açılmasının mutluluğunu yaşadığını belirterek şunları söyledi: “O kadar güzel oldu ki. Bizim ömrümüz burada geçti. Açılmasına çok sevindim. Diğer arkadaşlarımız da çok sevinmiştir. Caminin kapalı olması baya zor geldi. Dışarıdan gelen misafirlerimiz de sorduğunda bakımda olduğu için kapalı olduğunu söylüyorduk. Göremediklerinden üzülüyorlardı. Artık gelen misafirlerimiz camimizi güzelce gezecekler. Bu tip camilerimizin bakımı çok güzel olur.”



Manisa’da 437 yıldır ayakta

Bir külliye şeklinde inşa edilen Muradiye Camii III. Murat adına 15831592 yılları arasında yaptırıldı. Külliye; cami, medrese, imarethane ve dükkanlardan oluşmaktadır. Projesi Mimar Sinan’a ait olan külliyenin inşası Mimar Mahmut Ağa tarafından başlatılmış ve ölümü üzerine Mimar Mehmet Ağa tarafından tamamlanmıştır. 2 minareli olarak yapılan cami 1585 yılında tamamlanırken, Mimar Sinan’ın Ege Bölgesindeki tek eseri olarak dikkat çekiyor.

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