Yunusemre'de 3 binden fazla öğrenciye ağız ve diş sağlığı taraması yapıldı

Yunusemre Belediyesi ve Koruyucu Diş Hekimliği Derneği ile hayata geçirilen 'Minik Dişlere Büyük Dokunuşlar' projesinde ilçedeki okul öncesi eğitimi alan 3 binin üzerinde öğrenciye ağızdiş sağlığı eğitimi verilerek diş taraması yapıldı. Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, projede emeği geçenlere teşekkür belgesi verdi.

Yunusemre Belediyesi, Koruyucu Diş Hekimliği Derneği ile hayata geçirilen Minik Dişlere Büyük Dokunuşlar Projesinde merkez ve kırsal okullarda, belediyeye bağlı kreş ve anaokullarında ağız diş sağlığı eğitimi ve taraması yapıldı. Projeyle binlerce öğrenciye ulaşılırken; Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, projeye katkıda bulunan Koruyucu Diş Hekimliği Derneği Başkanı Diş Hekimi Faruk Tomruk ve dernek üyelerine teşekkür belgesi verdi. Yunus Emre Kültür Parkı İrfan Meclisi’nde gerçekleştirilen törene Başkan Çerçi’nin yanı sıra Eşi Dr. Melek Çerçi, Başkan Yardımcısı Şule Uygur, daire müdürleri, Koruyucu Diş Hekimliği Derneği Başkanı Faruk Tomruk ve dernek üyeleri katıldı. Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, proje ile binlerce öğrenciye ulaştıklarını belirterek “Minik Dişlere Büyük Dokunuşlar Projesinde ilçedeki okul ve kreşlerde 3 binin üzerinde öğrenciye ağız diş sağlığı eğitimi ile diş taraması yaptık. Böylesine güzel ve anlamlı projeye emek harcayan herkese teşekkür ederim. Belediye olarak bu tür etkinliklerimiz sürecek” dedi.

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