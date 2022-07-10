Helikopter destekli trafik denetiminde 7 araç trafikten men edildi

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü ve Manisa İl Jandarma Komutanlığının ortak çalışmasıyla 2 farklı noktada Aydın Jandarma Filo Komutanlığından görevlendirilen helikopter destekli trafik denetimi yapıldı. 466 aracın kontrol edildiği denetimde 34 araç ve sürücüsüne idari para cezası uygulanırken, 7 araç da trafikten men edildi.

Manisa İl Jandarma Komutanlığı ve Manisa İl Emniyet Müdürlüğünün ortak çalışmasıyla ManisaSaruhanlıAkhisar Devlet Karayolu ve AkhisarKırkağaçSoma Devlet Karayolunda 12.0014.00 saatleri arasında, Aydın Jandarma Filo Komutanlığından görevlendirilen helikopter destekli trafik denetimi yapıldı. Faaliyete Manisa İl Jandarma Komutanlığına bağlı 6 Jandarma Trafik Timi, 1 Jandarma Asayiş Motosikletli Timi, 4 Jandarma Asayiş Timi ile Manisa İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı 5 Bölge Trafik Ekibi olmak üzere toplam 38 personel katıldı.

Denetim sonucunda 466 araç kontrol edilirken, trafik ihlali yapan 34 araç ve sürücüsüne trafik idari para cezası uygulandı, 7 araç da trafikten men edildi.

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