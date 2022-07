Şehzadeler'in desteklediği 'avcı İHA' TEKNOFEST'te yarışacak Şehzadeler İHA Takımı, Başkan Çelik'e projelerini tanıttı

Manisa'da Şehzadeler Belediyesi'nin destekleriyle ElektrikElektronik ve Makine Mühendisliği Şehzadeler İHA Takımı öğrencileri tarafından yapılan "Elektronik Harp Sistemli Şehzade İHA" isimli insansız hava aracı, 914 Ağustos tarihleri arasında Kütahya'da düzenlenecek TEKNOFEST'te yarışacak. İHA takımı, Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik'i makamında ziyaret ederek, geliştirdikleri avcı tipi İHA hakkında bilgi verdi.

914 Ağustos tarihleri arasında Kütahya'da düzenlenecek TEKNOFEST'e katılacak olan Şehzadeler Belediyesi İHA Takımı, Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik'i ziyaret ederek, belediyenin destekleri ile geliştirilen 'Şehzade İHA' adını verdikleri İHA'yı tanıttı. Danışman öğretim üyeleri Cemile Bardak ile birlikte Başkan Çelik'e avcı İHA'nın çalışma prensibi hakkında bilgi veren takım üyeleri, daha sonra uygulamalı olarak İHA'nın nasıl çalıştığını gösterdi.

Şehzadeler Belediye Başkanı Çelik, mutlu ve heyecanlı olduklarını dile getirerek, "Manisa CBÜ'nün öğrencisi genç kardeşlerimizle birlikte bir oluşum meydana getirdik. Onlar sağ olsunlar bizi ziyarete geldiler. Dediler ki 'Başkanım bizim bir projemiz var. O noktada belediyemiz bizimle hareket edip bize destek verir mi?' Projeyi dinleyince ben de çok etkilendim ve heyecanlandım. Mutlu oldum, gurur duydum. Dedim ki; 'Biz tüm imkanlarımızla yanınızdayız. Yeter ki gençlerimiz bu tür faydalı projelere imza atsınlar.' Önümüzde iki İHA var. Bu kardeşlerimiz tarafından belediyemizin destekleri ile bunlar yapıldı. Buradaki hedef şu; büyük olan İHA'mız bir İHA avcısı. Semalarımızda bize ait olmayan düşman İHA'larının kumandayla bağlantılarını kesip onları düşürüyor. Tüm denemeleri, testleri yapıldı. İnşallah önümüzdeki günlerde TEKNOFEST'te bu ekip yarışmaya katılacak. Ben genç kardeşlerimi tebrik ediyor, kutluyorum. Gençlerimizin önü açıldıkça, imkanlar sağlandıkça çok daha büyük buluşlara ve projelere imza atacaklardır. Bugün Türkiye'nin savunma sanayisi adına kafa yorup, proje geliştiren kardeşlerimiz inanıyorum ki önümüzdeki yıllarda çok daha büyük projelere imza atacaklardır" dedi.

Gökyüzünün İHA'lar ile kontrol edilmesinin son derece önemli olduğuna değinen Başkan Çelik, şöyle devam etti:

"Yakın dönemde terörle mücadelede İHA'larımızın ne kadar önemli görev icra ettiklerine şahit olduk. Bu milletin bir evladı olarak gurur duyduk. Düşman İHA'larının etkisiz hale getirilmesi de bu mücadelede son derece önem arz ediyor. Bu noktada değerli kardeşlerimizin belediyemizin Şehzade İHA ekibi çok güzel bir projeyi yaptılar, başardılar. Biz de böyle bir projeye destek olduğumuz için, bu ekibin bir paydaşı olduğumuz için kendimizi çok mutlu hissediyoruz. Kardeşlerimize başarılar diliyorum."

Şehzadeler Belediyesi'nin her zaman gençlerin destekçisi olduğunu ve olmaya devam edeceğini belirten Başkan Çelik, "Yeter ki proje gelsin, yeter ki üretecek olalım. Yeter ki yeni bir şeyleri ülkemize kazandıracak olalım. Bu noktada gençlerimizin emrinde ve hizmetindeyiz" dedi.

Şehzadeler Belediyesi İHA Takımı ve Laçin Grubu'nun kurucusu Burak Yeşil, Başkan Çelik'e kendilerine verilen destek için teşekkür ederek, şöyle konuştu:

"Proje daha hayal aşamasındayken bizim hayallerimize inanan başkanımız projemize çok büyük desteklerde bulundu. Maddi manevi her imkanı bize sağladı. Projemiz bugün hayallerin ötesinde gerçek bir unsur olarak karşımızda duruyor. İnşallah bundan sonra bu projelerin devamını da getireceğiz. Seneye ve diğer yıllarda da sürdürülebilir hale getirerek, yeni takımlar kurarak bu işleri firmalaşma noktasına kadar ilerleteceğiz. Her şey için başkanımıza çok teşekkür ediyoruz."

Konuşmaların ardından Şehzadeler Belediyesi İHA Takımı, geliştirdikleri İHA'ları çalıştırarak sistemin nasıl çalıştığını Başkan Çelik'e gösterdi.

