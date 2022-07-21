Şehzadeler'in desteklediği 'avcı İHA' TEKNOFEST'te yarışacak Şehzadeler İHA Takımı, Başkan Çelik'e projelerini tanıttı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Şehzadeler'in desteklediği 'avcı İHA' TEKNOFEST'te yarışacak Şehzadeler İHA Takımı, Başkan Çelik'e projelerini tanıttı

İHA

Şehzadeler'in desteklediği 'avcı İHA' TEKNOFEST'te yarışacak Şehzadeler İHA Takımı, Başkan Çelik'e projelerini tanıttı

Manisa'da Şehzadeler Belediyesi'nin destekleriyle ElektrikElektronik ve Makine Mühendisliği Şehzadeler İHA Takımı öğrencileri tarafından yapılan "Elektronik Harp Sistemli Şehzade İHA" isimli insansız hava aracı, 914 Ağustos tarihleri arasında Kütahya'da düzenlenecek TEKNOFEST'te yarışacak. İHA takımı, Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik'i makamında ziyaret ederek, geliştirdikleri avcı tipi İHA hakkında bilgi verdi.
914 Ağustos tarihleri arasında Kütahya'da düzenlenecek TEKNOFEST'e katılacak olan Şehzadeler Belediyesi İHA Takımı, Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik'i ziyaret ederek, belediyenin destekleri ile geliştirilen 'Şehzade İHA' adını verdikleri İHA'yı tanıttı. Danışman öğretim üyeleri Cemile Bardak ile birlikte Başkan Çelik'e avcı İHA'nın çalışma prensibi hakkında bilgi veren takım üyeleri, daha sonra uygulamalı olarak İHA'nın nasıl çalıştığını gösterdi.
Şehzadeler Belediye Başkanı Çelik, mutlu ve heyecanlı olduklarını dile getirerek, "Manisa CBÜ'nün öğrencisi genç kardeşlerimizle birlikte bir oluşum meydana getirdik. Onlar sağ olsunlar bizi ziyarete geldiler. Dediler ki 'Başkanım bizim bir projemiz var. O noktada belediyemiz bizimle hareket edip bize destek verir mi?' Projeyi dinleyince ben de çok etkilendim ve heyecanlandım. Mutlu oldum, gurur duydum. Dedim ki; 'Biz tüm imkanlarımızla yanınızdayız. Yeter ki gençlerimiz bu tür faydalı projelere imza atsınlar.' Önümüzde iki İHA var. Bu kardeşlerimiz tarafından belediyemizin destekleri ile bunlar yapıldı. Buradaki hedef şu; büyük olan İHA'mız bir İHA avcısı. Semalarımızda bize ait olmayan düşman İHA'larının kumandayla bağlantılarını kesip onları düşürüyor. Tüm denemeleri, testleri yapıldı. İnşallah önümüzdeki günlerde TEKNOFEST'te bu ekip yarışmaya katılacak. Ben genç kardeşlerimi tebrik ediyor, kutluyorum. Gençlerimizin önü açıldıkça, imkanlar sağlandıkça çok daha büyük buluşlara ve projelere imza atacaklardır. Bugün Türkiye'nin savunma sanayisi adına kafa yorup, proje geliştiren kardeşlerimiz inanıyorum ki önümüzdeki yıllarda çok daha büyük projelere imza atacaklardır" dedi.
Gökyüzünün İHA'lar ile kontrol edilmesinin son derece önemli olduğuna değinen Başkan Çelik, şöyle devam etti:
"Yakın dönemde terörle mücadelede İHA'larımızın ne kadar önemli görev icra ettiklerine şahit olduk. Bu milletin bir evladı olarak gurur duyduk. Düşman İHA'larının etkisiz hale getirilmesi de bu mücadelede son derece önem arz ediyor. Bu noktada değerli kardeşlerimizin belediyemizin Şehzade İHA ekibi çok güzel bir projeyi yaptılar, başardılar. Biz de böyle bir projeye destek olduğumuz için, bu ekibin bir paydaşı olduğumuz için kendimizi çok mutlu hissediyoruz. Kardeşlerimize başarılar diliyorum."
Şehzadeler Belediyesi'nin her zaman gençlerin destekçisi olduğunu ve olmaya devam edeceğini belirten Başkan Çelik, "Yeter ki proje gelsin, yeter ki üretecek olalım. Yeter ki yeni bir şeyleri ülkemize kazandıracak olalım. Bu noktada gençlerimizin emrinde ve hizmetindeyiz" dedi.
Şehzadeler Belediyesi İHA Takımı ve Laçin Grubu'nun kurucusu Burak Yeşil, Başkan Çelik'e kendilerine verilen destek için teşekkür ederek, şöyle konuştu:
"Proje daha hayal aşamasındayken bizim hayallerimize inanan başkanımız projemize çok büyük desteklerde bulundu. Maddi manevi her imkanı bize sağladı. Projemiz bugün hayallerin ötesinde gerçek bir unsur olarak karşımızda duruyor. İnşallah bundan sonra bu projelerin devamını da getireceğiz. Seneye ve diğer yıllarda da sürdürülebilir hale getirerek, yeni takımlar kurarak bu işleri firmalaşma noktasına kadar ilerleteceğiz. Her şey için başkanımıza çok teşekkür ediyoruz."
Konuşmaların ardından Şehzadeler Belediyesi İHA Takımı, geliştirdikleri İHA'ları çalıştırarak sistemin nasıl çalıştığını Başkan Çelik'e gösterdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Sarıgöl’de 'Öncelik hayatın, öncelik yayanın'
YEREL HABERLER Sarıgöl’de 'Öncelik hayatın, öncelik yayanın'
Turgutlu’da ‘Hırsız’ oyunuyla kahkaha tufanı yaşandı
YEREL HABERLER Turgutlu’da ‘Hırsız’ oyunuyla kahkaha tufanı yaşandı
Şehzadeler Belediyesi tarihi dört çeşmeyi restore etti
YEREL HABERLER Şehzadeler Belediyesi tarihi dört çeşmeyi restore ...
Büyükşehirden 30 kilometrelik güzergâhta yoğun çalışma
YEREL HABERLER Büyükşehirden 30 kilometrelik güzergâhta yoğun ...
Manisa'da araçlarında uyuşturucu ile yakalanan 2 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Manisa'da araçlarında uyuşturucu ile yakalanan 2 kişi ...
Alaşehir'de her yerde aşı yapılıyor
YEREL HABERLER Alaşehir'de her yerde aşı yapılıyor
Yaban hayvanlarının parçaladığı keçilerine ağladı
YEREL HABERLER Yaban hayvanlarının parçaladığı keçilerine ağladı
Manisa’da rahatlatan açıklama: “Ayçiçeğinde çayır tırtılı zararlısı görülmedi” Kıraç araziler yağlık ayçiçeğiyle değerleniyor Manisa'da ekipler çayır tırtılı zararlısına karşı teyakkuza geçti Manisa Tarım ve Orman Müdürlüğü 100 personelle sahaya indi, çayır tırtılına karşı denetim yaptı Manisa Tarım ve Orman Müdürü Metin Öztürk: "Manisa çayır tırtılı konusunda herhangi bir sorunla karşı karşıya değil"
YEREL HABERLER Manisa’da rahatlatan açıklama: “Ayçiçeğinde çayır ...
Alaşehir Belediyesi çocuklar için yaz kursları açtı
YEREL HABERLER Alaşehir Belediyesi çocuklar için yaz kursları açtı
Yunusemre'nin yeni sultanlarından yaz spor okuluna merhaba
YEREL HABERLER Yunusemre'nin yeni sultanlarından yaz spor okuluna ...
Hasadı başlayan üzümde ihracat tırları yarın yola çıkacak Manisa'nın Alaşehir ilçesinde erkenci üzüm çeşidi olan sofralık Superior Seedless hasadı bugün başlarken ihracat için ise yarın ilk tırlar yola çıkacak
YEREL HABERLER Hasadı başlayan üzümde ihracat tırları yarın yola ...
Hayalleri Turgutluspor forması giyebilmek
YEREL HABERLER Hayalleri Turgutluspor forması giyebilmek
Manisa'da 85 hektar orman, 100 hektar tarım arazisinin zarar gördüğü yangına 2 gözaltı (2)
YEREL HABERLER Manisa'da 85 hektar orman, 100 hektar tarım ...
Kaleye çıkmak isterken dağda mahsur kaldı Dağda mahsur kalan genci AFAD ve jandarma ekipleri kurtardı
YEREL HABERLER Kaleye çıkmak isterken dağda mahsur kaldı Dağda ...
Jandarmayı görünce panikledi yakayı ele verdi
YEREL HABERLER Jandarmayı görünce panikledi yakayı ele verdi
Manisa'daki orman yangınıyla ilgili 2 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Manisa'daki orman yangınıyla ilgili 2 kişi tutuklandı
Kuruyan Marmara Gölü’nde arazi kavgası yaşanıyor Bugüne kadar çıkan kavgalarda 1 kişi hayatını kaybederken, jandarma komandolar gölde devriye görevini sürdürüyor
YEREL HABERLER Kuruyan Marmara Gölü’nde arazi kavgası ...
Manisa'da fuhuş operasyonunda yakalanan Kırgız 2 kadına sınır dışı
YEREL HABERLER Manisa'da fuhuş operasyonunda yakalanan Kırgız 2 ...
Manisa'da 2 katlı evde yangın
YEREL HABERLER Manisa'da 2 katlı evde yangın
Manisa’da fuhuş operasyonu: Kırgız uyruklu 2 kadın sınır dışı edildi
YEREL HABERLER Manisa’da fuhuş operasyonu: Kırgız uyruklu 2 kadın ...
Manisa Kız Anadolu İHL yeni eğitim-öğretim yılına hazır
YEREL HABERLER Manisa Kız Anadolu İHL yeni eğitim-öğretim yılına ...
Manisa BBSK genç yetenekleri türk sporuna kazandırıyor
YEREL HABERLER Manisa BBSK genç yetenekleri türk sporuna ...
Şehzadeler Halk Eğitim Merkezi 20 bin kursiyer sınırını aştı
YEREL HABERLER Şehzadeler Halk Eğitim Merkezi 20 bin kursiyer ...
Yangın dehşetini yaşayan Gördes'ten iç yakan kareler Gördes Belediye Başkanı Muhammet Akyol soğutma çalışmalarının devam ettiği yangın bölgesinde incelemelerde bulundu
YEREL HABERLER Yangın dehşetini yaşayan Gördes'ten iç yakan ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.