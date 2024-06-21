Manisa, İzmir ve Aydın'da orman yangını

Türkiye'nin orman yangınları ile mücadelesi sürüyor.

Manisa'nın Salihli içesine bağlı Yağbasan Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

HAVADAN VE KARADAN MÜDAHALE SÜRÜYOR İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 4 uçak, 3 helikopter, 10 arazöz, 2 su ikmal ve 2 dozer sevk edildi. Ekiplerin yangına havadan ve karadan müdahalesi sürüyor. İZMİR'İN 2 İLÇESİNDE ORMAN YANGINI Manisa'daki yangın sürerken İzmir'in iki ilçesinden de yangın haberi geldi. REKLAM TORBALI Torbalı'nın Karakızlar Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Bölgeye, İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 2 helikopter, 10 arazöz, 2 su ikmal aracı ve 2 dozer sevk edildi. Orman Bölge Müdürlüğü, yangının saat 15.37'de çıktığını, ilk müdahalenin 15.44'te gerçekleştirildiğini bildirdi. Ekipler, yangını kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor. BERGAMA Bergama'nın Ilgındere Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 4 uçak, 4 helikopter, 27 arazöz, 8 su ikmal aracı ve 6 dozer sevk edildi. Orman Bölge Müdürlüğü, saat 14.00'te çıkan yangına ilk müdahalenin 14.15'te gerçekleştirildiğini aktardı. Ekipler, yangını kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor.

AYDIN'DA DA İKİ EVDE ÇIKAN YANGIN ORMANA SIÇRADI Aydın'ın Koçarlı ve Bozdoğan ilçelerinde evlerde çıkan ve çevredeki evler ile ormanlık alana sıçrayan yangınlara müdahale ediliyor. Koçarlı'nın Satılar Mahallesi'nde tek katlı bir evde henüz belirlenmeyen nedenle yangın çıktı. Yangın önce yanındaki eve ardından da yakındaki ormana sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve orman işletme şefliği ekipleri sevk edildi. Bozdoğan'ın Pınarlı Mahallesi'nde de bir evde yangın çıktı. Yangın 11 eve daha sıçradı. Buradaki yangına da karadan müdahaleni yanı sıra uçak ve helikopterle müdahale ediliyor.

"EVLERİN ÇOĞU METRUK" Aydın Valisi Yakup Canbolat, AA muhabirine, Koçarlı'da evlerde olan yangının kontrol altına alındığını, ormandaki yangının ise etrafının çevrildiğini, kontrol altına alma çalışmalarının sürdüğünü ifade etti.

Bozdoğan'da da müdahalenin sürdüğünü kaydeden Canbolat, "Ben de o tarafa geçiyorum. 12 eve sirayet var fakat bu evlerin çoğu metruk. İlk tespitler her iki ilçede de bir can kaybı olmadığı yönünde." dedi.