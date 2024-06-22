Manisa'nın Salihli ilçesinde çıkan orman yangınının kontrol altına alındığı bildirildi. Dün sabah saat: 11.30 sıralarında çıkan yangın, şiddetli rüzgarın da etkisiyle yayıldı.

YANGINA GECE DE MÜDAHALE EDİLDİ AA ve DHA'da yer alan habere göre Yağbasan Mahallesi yakınlarında bulunan ormanlık alanda çıkan yangına ekiplerin müdahalesi gece saatlerinde de devam etti.

3 KİŞİ TEDAVİ ALTINA ALINDI Müdahale sırasında dumandan etkilenen 3 orman personeli, hastanedeki tedavilerinin ardından taburcu edildi.

HAVADAN VE KARADAN SÖNDÜRME ÇALIŞMASI Bölgeye, İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 5 uçak, 4 helikopter, 12 arazöz, 2 su ikmal aracı ve 3 dozer sevk edilmiş, Manisa Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi ile ilçe belediye ekipleri ve mahalle sakinleri de söndürme çalışmalarına destek vermişti. REKLAM

TEDBİR AMAÇLI TAHLİYELER OLMUŞTU Rüzgarın etkisiyle hızla yayılan yangın kırsal Yağbasan ve Karasavcı Mahallelerine yönelmiş, ekipler, 65 hanede 200 kişinin yaşadığı Karasavcı Mahallesi ile 80 hanede 230 kişinin yaşadığı Yağbasan Mahallesi'ni tedbir amaçlı tahliye etmişti.