        Manisa'da bir kişi evinde ölü olarak bulundu

        Manisa’da bir kişi evinde ölü olarak bulundu

        Manisa'nın Kula ilçesinde 53 yaşındaki bir kişi, yalnız yaşadığı evinde ölü olarak bulundu

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 09.04.2026 - 09:26 Güncelleme:
        Evde cansız bedeni bulundu

        Manisa'nın Kula ilçesinde 53 yaşındaki bir kişi, yalnız yaşadığı evinde ölü olarak bulundu.

        OLAY YERİNE POLİS VE SAĞLIK EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

        Olay, Bey Mahallesi Yörük Hasanlar Halilağa Sokak’ta bulunan müstakil bir evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 53 yaşındaki Naim Karabulut’tan bir süredir haber alamayan yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine adrese sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ

        Eve giren ekipler, hareketsiz olarak yatan Naim Karabulut’a yaptıkları ilk müdahalede hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerinde yapılan ilk incelemenin ardından Karabulut’un cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Kula Devlet Hastanesi Adli Morgu’na kaldırıldı. Öte yandan, Karabulut’un oğlu Burhan Karabulut’un da yaklaşık 2 yıl önce geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybettiği öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

