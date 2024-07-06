Manisa’da otomobil takla attı: 1 ölü, 1 yaralı
Manisa'nın Kula ilçesinde takla atan araçtaki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Giriş: 06.07.2024 - 06:42 Güncelleme: 06.07.2024 - 06:45
E.K. (22) yönetimindeki otomobil, kontrolden çıkarak Dr. Sadık Ahmet Caddesi'nde takla attı.
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekibi, araçta yolcu olarak bulunan Mehmet Can Ünlü’nün (22) öldüğünü tespit etti.
Yaralanan sürücü E.K. Kula Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ