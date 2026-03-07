Mansfield: 1 - Arsenal: 2 | MAÇ SONUCU
İngiltere FA Cup 5. tur maçında Arsenal, deplasmanda League One ekibi Mansfield'ı 2-1 yenerek çeyrek finale yükseldi. Arsenal'e çeyrek finali getiren golleri Chukwunonso Madueke ve Eberechi Eze attı.
Giriş: 07.03.2026 - 17:40 Güncelleme:
İngiltere FA Cup 5. tur maçında Arsenal, 3. Lig ekibi Mansfield'a konuk oldu. One Call Stadyumu'nda oynanan müsabakayı 2-1'lik skorla kazanan Arsenal, çeyrek finale yükseldi.
Arsenal'ı turu getiren golleri 41. dakikada Chukwunonso Madueke ve 66. dakikada Eberechi Eze kaydetti.
League One temsilcisi Mansfield Town'ın tek golü ise 50. dakikada Will Evans'tan geldi.
Bu sonuçla birlikte Arsenal; yoluna tüm kulvarlarda devam ederken, Mansfield Town ise FA Cup'a 5. turda veda etti.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ