Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in “korkak” sözüne ilişkin açıklamada bulundu. Yavaş, korkak kelimesini kabul etmediğini söyledi.

"OPERASYON YAPMAK BENİM TARZIM DEĞİL"

Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, "Allah'tan başka kimseden korkmuyorum. Eğer 6'lı masa benim ismim üzerinde uzlaşırsa aday olurum demiştim. Bunun dışında bir şey demedim. 4 milyon 400 bin seçmenimiz var. Ben yüzde 60'a yakın oy alacağımızı düşünüyorum. Anketler de bunu gösteriyor.

Bir partinin işine karışmak, operasyon yapmak benim tarzımız değil. Kim operasyon yapıyor bunu anlamış değilim. Biz 4.5 yıl boyunca her yerde, Millet İttifakı'nın adayı olduğumuzu söyledik. Kazanan da Ankara olacak, kaybeden de Ankara da olacak. Bundan sonra vereceği karar kendisinindir" diye konuştu.

"HİÇBİR ZAMAN KORKMADIM" “Hiçbir zaman korkmadım. Korkan, Ankara Büyükşehir Belediyesine aday olmaz” diyen Mansur Yavaş, “Elimizi taşın altına koymamız gerekirse, koyarız. Ama bunun yolu yordamı, usulü bellidir. Beni daha önce de başka bir siyasi partinin genel başkanı aday olmam için çağırmıştı. Sayın Kılıçdaroğlu’nun aday olacağına dair sayın Akşener’in söylemleri olmuştur. Keşke bunu son ana bırakmadan karar alınsaydı, daha düzgün olurdu” diye konuştu. REKLAM ATSIZ'IN "ER TEZ GİDER, KORKAK YAVAŞ" DİZESİ İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, bir ay kadar önce katıldığı bir programda, Hüseyin Nihal Atsız’ın bir şiirini okumuş, şiirdeki “Er tez gider, korkak yavaş” dizesi “Mansur Yavaş’a gönderme mi?” sorularının sorulmasına neden olmuştu. Akşener bu iddiayı reddetse de Uşak’ta yaptığı konuşmada, “Kazanalım diye ağzımı açmadım. Millet bu arkadaşları istiyor diye bunları o masaya götürdüm. O masadan kovuldum. İkisi de korktu kabul etmedi. Benim değil milletin istediğini kabul etmediler” ifadelerini kullanmıştı.