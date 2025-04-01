Mansur Yavaş'tan Mahir Polat açıklaması

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, İBB'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, yüksek tansiyon şikayetiyle önceki gün hastaneye kaldırılmıştı.

YAVAŞ PAYLAŞIMDA BULUNDU

Anjiyo yapıldıktan sonra taburcu edilen ve Silivri'deki Marmara Ceza İnfaz Kurumu'na gönderilen Polat ile ilgili Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, bir paylaşımda bulundu.

"SAĞLIK SORUNLARI ORTADADIR"

Yavaş paylaşımında, "Yargılamaların adil olması kadar, insani olması da önemlidir. Tarihi Kentler Birliği Genel Sekreterimiz Sayın Mahir Polat’ın yaşadığı sağlık sorunları ortadır.

Bu şartlar altında Mahir Polat’ın tutuksuz yargılanması, hem insani bir gereklilik hem de sorumluluk makamında olan herkes için vicdani bir yükümlülüktür" dedi.