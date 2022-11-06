Mantar ölümleri İstanbul'a da sıçradı!

Özellikle ilkbahar ve sonbahar aylarında doğadan toplanan mantarlar zehirlenmeleri can alıyor. Son 28 günde 6 ilde mantardan zehirlenen 44 kişiden 2'si hayatını kaybetti. Karadeniz illerinde görülen ölümler İstanbul'a da sıçradı. Sarıyer'de ormanlık alanda topladıkları mantarları yiyen çiftten koca Yusuf Yıldız, zehirlenerek hayatını kaybetti.
Sonbahar ile birlikte mantar zehirlenmelerinin ilk haberi 10 Ekim Pazartesi günü Sinop'un Boyabat ilçesinden geldi. İlçenin Keseköy yaylasına İstanbul'dan tatil için gelen aynı aileden Miyaser E. (69), Mürvet B. (37), Miyaser K. (38) ve Çiğdem D. (43) ormandan topladıkları mantarı yedikten sonra zehirlendi. Aile, Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
ZONGULDAK'TA 3 KİŞİDEN 1'İ ÖLDÜ
Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde, tarladan ve ormandan toplayan 3 kişi zehirlendi. Çamlıbel köyünde oturan Hidayet Mandacı (75) adlı kadın Alaplı Devlet Hastanesi'ndeki müdahalenin ardından hayati tehlikesinin bulunması nedeniyle Ereğli Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Aynı ilçenin Çengelli köyü Sindelli Mahallesi'nde yaşayan Emine D. (68) de mantar yemeği sonrası zehirlendi. Yaşlı kadın, hastanede tedavi altına alındı. Alaplı ilçesinde doğadan topladıkları mantarı tüketen Şerife Yaman'dan ise 27 Ekim'de acı haber geldi. Şerife Yaman kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, kızı Hülya Yaman yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı.
SAMSUN'DA 6 KİŞİ ZEHİRLENDİ
Samsun'un Tekkeköy ilçesinin Sanayi Mahallesi'nde arazide topladıkları kırmızı mantardan yiyen Aynur S. (49) ile Leyla K. (53) zehirlendi. Zehirlenen kadınlar Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. İlkadım ilçesi Anadolu Mahallesi'nde de S.Y., A.A. ve M.A. adlı kadınlar Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Aynı ilçenin Kışla Mahallesi'nde de halk pazarından satın aldıkları mantardan yiyen Ali A. (49) zehirlendi.
ORDU'DA ZEHİRLENEN ÇİFTTEN KOCA ÖLDÜ
Ordu'nun Ünye ilçesinde fındık bahçesinden topladıkları mantardan zehirlenen çiftten Harun İkinci (59), tedavi gördüğü hastanede 6 gün sonra yaşamını yitirdi, eşi Fadime İkinci (56) ise taburcu edildi.
KOCAELİ VE DÜZCE'DE 30 KİŞİ ZEHİRLENDİ
Kocaeli'nin Körfez ilçesinde doğadan topladıkları mantardan yiyen aynı aileden 7 kişi rahatsızlandı. Yemekten yiyen Celal Tosun, eşi Sümbül Tosun, oğulları Cemal Tosun, gelinleri Kevser Tosun ve Umut Tosun (18) Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne tedavi altına alındı. Düzce'de ise, ormandan topladıkları mantarları yiyen 23 kişi zehirlendi.
MANTAR SON OLARAK İSTANBUL'DA CAN ALDI
İstanbul'da, ormanlık alanda topladığı mantarları yiyen Yusuf Yıldız, zehirlenerek hayatını kaybetti. Yusuf Yıldız'ın eşi Feriza Yıldız'ın yoğun bakımdaki tedavisi sürüyor.
Olay, geçen hafta Sarıyer ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre Yusuf Yıldız (60), ormanlık alanda mantar topladı. Toplanan mantarı yiyen Yusuf Yıldız ve eşi Feriza Yıldız, bir süre sonra rahatsızlanarak hastaneye gitti.
KOCA MÜDAHALEYE RAĞMEN KURTARILAMADI
Hastanede sağlık kontrolünden geçen çift, eve döndükten bir gün sonra iddiaya göre tekrar rahatsızlanarak hastaneye başvurdu. Yusuf Yıldız ve Feriza Yıldız, yoğun bakımda tedavi altına alındı. Yusuf Yıldız, 3 Kasım Perşembe günü doktorların yaptığı tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
EŞİNİN SAĞLIK DURUMU CİDDİYETİNİ KORUYOR
Yusuf Yıldız'ın cenazesi yapılan incelemelerin ardından cumartesi günü Sarıyer Kilyos Mezarlığı'na defnedildi. İstanbul Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edilen Feriza Yıldız'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
"DOĞA MANTARLARI SADECE UZMANLAR TARAFINDAN TOPLANMALI"
Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü Başkanı Prof. Dr. Aysun Pekşen, geçen yaptığı açıklamada mantar zehirlenmelerine dikkati çekerek, "Doğa mantarları sadece uzmanlar tarafından toplanmalı" uyarısında bulundu.
Pekşen, sonbaharla birlikte doğada insanların mantar toplamaya başladıklarını belirterek, doğada yetişen mantarların iyi tanımayan kişilerce toplanmasının ve tüketilmesinin, ölümle sonuçlanabilecek zehirlenmelere yol açabileceğini vurguladı.
"YÜZÜN ÜZERİNDE ZEHİRLİ MANTAR VAR"
Doğa mantarları içinde tüketim kalitesi yükseklerin yanında zehirlilerinin de bulunduğuna dikkati çeken Pekşen, şöyle devam etti:
"Mantarları iyi tanımayan toplayıcılar tarafından yenilebilen ve zehirli mantarlar kolaylıkla karıştırılabilmekte. Doğa mantarları toplama mevsimi başladı. Bu dönemde artan mantar zehirlenmelerine karşı dikkatli olunmalı. Doğa mantarları sadece uzmanlar tarafından toplanmalı. Mevsim itibariyle mantarların oldukça fazla olduğu bir dönemdeyiz. Karadeniz Bölgesi olarak çok büyük bir mantar zenginliğimiz var.
Ancak mantar toplarken, mantarları çok iyi tanıyıp bildiğimiz mantarları toplamamız gerekiyor. Çünkü, doğa mantarlarındaki en büyük tehdit zehirli mantarlarla, yenilebilir mantarların karıştırılmasıdır. Yüzün üzerinde zehirli mantar var, bunların 10'u ciddi anlamda ölümcül. Bilinçsizce mantar toplamak ve tüketmek tehlikeli olabiliyor."
"BU TİP İNANIŞLAR ÇOK SAKINCALI DURUMLAR ORTAYA ÇIKARABİLİYOR"
Halk arasında, mantarın zehirli olup olmadığını anlamak için "Ağaç kütüğünde yetişiyorsa ya da tam tersi çayırda yetişiyorsa zehirsizdir, gümüş kaşığı koyarsanız kararırsa zehirlidir" gibi inanışlar olduğunu söyleyen Pekşen, "Bu tip inanışlarla hareket etmek çok sakıncalı durumlar ortaya çıkarabiliyor. Doğadan toplanan mantarlarda bir tane bile zehirli tür araya karışmış olsa zehirlenme söz konusu olabiliyor" dedi.
"SPORLARLA ÇOĞALIYOR, İÇİNE DE ZEHİRLİ TÜRLER KARIŞABİLİYOR"
Hangi mantar türünün yendiğinin iyi bilinmesi gerektiğinin altını çizen Pekşen, şunları kaydetti:
"Bu nedenle mantarlar iyi tanınmalıdır. Eğer çok iyi biliyor ve tanıyorsanız lütfen mantar toplayın. Bilindik mantarlarımız var, kanlıca mantar türleri, turuncu, sütlü türler, fındık tirmiti gibi bilinen mantarlarımız var. Mantarlar sporlarla çoğalıyor. Bu türlerin içine de zehirli türler karışabiliyor. Doğa mantarları konusunda risk alınmamalıdır. Doğa mantarları konusunda bilgi sahibi değilseniz, kültür mantarları tercih edilmelidir."
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