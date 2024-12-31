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        Mantı Tarifi: Mantı Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler?

        Evde yapılan mantı, dışarıda yediğiniz mantılardan çok daha lezzetli ve sağlıklıdır. Taze malzemelerle yapılan bu geleneksel Türk yemeği, ailenize ve misafirlerinize unutulmaz bir tat sunacaktır. Mantı, zaman alıcı gibi görünse de hazırlaması oldukça keyifli ve tatmin edici bir yemektir. Hem iç harcının lezzeti hem de yoğurtlu sosuyla, mantı, sofralarınızda baş tacı olacak bir yemektir. Peki mantı nasıl yapılır, malzemeler neler? İşte detaylar…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.12.2024 - 15:48 Güncelleme: 31.12.2024 - 15:48
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        Mantı Tarifi
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        Mantı Tarifi

        Mantı, Türk mutfağının en sevilen ve geleneksel yemeklerinden biri olup, özellikle soğuk kış günlerinde sıklıkla tercih edilen doyurucu ve lezzetli bir yemektir. İç harcı genellikle kıyma, soğan ve baharatlarla yapılan mantı, hamurunun içine yerleştirilen bu harçla minik yuvarlaklar haline getirilir. Ardından haşlanarak yoğurt, sarımsak ve tereyağlı sosla servis edilir.

        Mantı Malzemeleri

        Mantının hamuru, kıymalı harcı ve sosu için gereken malzemeleri şöyle sıralayabiliriz:

        Hamur İçin:

        - 3 su bardağı un

        - 1 adet yumurta

        - 1/2 su bardağı su (hamurun kıvamına göre ayarlayabilirsiniz)

        - 1 çay kaşığı tuz

        İç Harcı İçin:

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        - 250 gram kıyma (isteğe göre kuzu, dana veya tavuk kıyması kullanabilirsiniz)

        - 1 adet soğan (ince doğranmış)

        - 1 tatlı kaşığı tuz

        - 1/2 tatlı kaşığı karabiber

        - 1 çay bardağı su (harcı sulandırmak için)

        Sos İçin:

        - 1 su bardağı yoğurt

        - 2 diş sarımsak (ezilmiş)

        - 2 yemek kaşığı tereyağı

        - 1 tatlı kaşığı pul biber

        Mantı Yapılışı

        Mantı yapımında birkaç aşama bulunmaktadır. Öncelikle hamurun hazırlanması, ardından iç harcın yerleştirilmesi, pişirilmesi ve son olarak lezzetli bir sosla servis edilmesi gerekmektedir. İşte adım adım mantı yapılışı:

        • Hamurun Hazırlanması

        - İlk olarak hamuru hazırlamak için derin bir karıştırma kabına 3 su bardağı un ve tuzu ekleyin. Ardından yumurtayı kırın ve yarım su bardağı suyu ekleyerek karıştırın.

        - Yumuşak ama ele yapışmayan bir hamur yoğurun. Hamur, şekil alabilmesi için yeterince sert olmalıdır, ancak fazla sert olmamalıdır.

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        - Hamuru yoğurduktan sonra üzerini bir bezle örtün ve yaklaşık 20-30 dakika dinlenmeye bırakın. Bu, hamurun daha kolay açılmasını sağlar.

        • İç Harcın Hazırlanması

        - İç harcı için kıymayı geniş bir kaseye alın. Üzerine ince doğranmış soğanı ekleyin. Soğanı önceden tuzla biraz ovmak, acılığını almasına yardımcı olabilir.

        - Karabiber, tuz ve suyu da ekleyerek karıştırın. Harç, oldukça sulu olmalı, bu nedenle su eklemeyi unutmayın. Harcın kıvamını iyi ayarlamak önemlidir.

        • Hamurun Açılması ve Şekillendirilmesi

        - Hamuru dinlendirdikten sonra, hamuru 4 eşit parçaya bölün. Her birini yuvarlak şekilde açın.

        - Bir oklava veya merdane yardımıyla her bir parçayı incecik açın. Hamurun inceliği mantının yumuşak ve lezzetli olmasında önemli bir rol oynar.

        - Hamurunuzu açtıktan sonra, küçük kareler elde edebilmek için hamuru parçalara bölün. Her bir kareyi yaklaşık 4-5 cm büyüklüğünde kesmeye özen gösterin.

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        - Karelerin ortasına, hazırladığınız kıymalı harçtan bir miktar koyun. Daha sonra kareyi üçgen şeklinde kapatıp kenarlarını sıkıca bastırarak, mantı şeklini verin.

        • Mantıların Pişirilmesi

        - Büyük bir tencereye bolca su ekleyin ve kaynamaya bırakın. Su kaynadığında içerisine tuz ekleyin.

        - Kaynar suya mantıları dikkatlice ekleyin. Mantılar suyun üstüne çıktığında, yaklaşık 10-15 dakika daha kaynamaya devam edin. Mantılar iyice haşlandığında, suyun üstüne çıkarak yumuşamaları gerektiğini gösterir.

        - Haşlanan mantıları kevgirle süzüp, sıcak olarak servis tabaklarına alın.

        • Sosun Hazırlanması ve Servis

        - Mantıları pişirirken, yoğurdu bir kaseye alın. İçine ezilmiş sarımsakları ekleyin ve karıştırın.

        - Ayrı bir tavada, tereyağını eritin. Üzerine pul biber ekleyin ve tereyağının kokusu çıkana kadar birkaç dakika kavurun.

        - Haşlanan mantıları tabaklara koyduktan sonra, üzerine sarımsaklı yoğurdu dökün.

        - Son olarak, üzerine pul biberli tereyağını dökün ve sıcak servis edin.

        Mantı Nasıl Yapılır?

        Mantı nasıl yapılır sorusu oldukça merak edilen bir sorudur. Mantı yapılışında bazı püf noktalarına dikkat etmek, yemeğinizi daha lezzetli hale getirebilir. İşte mantı yaparken dikkat edilmesi gereken birkaç öneri:

        • Hamur Kıvamı: Hamurunuzu yeterince sert yapmalısınız. Çok yumuşak bir hamur, mantıların açılmasını zorlaştırabilir ve pişerken şekil almasını engelleyebilir.
        • İç Harcın Kıvamı: İç harcın suyu, mantıların içinin kuru olmaması için önemlidir. Kıyma harcınızın kuru olmaması için yeterli miktarda su eklediğinizden emin olun.
        • Hamurun İnceliği: Hamuru ne kadar ince açarsanız, mantılar o kadar lezzetli olur. İnce açılmış hamur, mantıların daha yumuşak ve ağızda dağılmasını sağlar.
        • Tereyağlı Sos: Tereyağı ve pul biber, mantının üzerine döküldüğünde lezzetini artırır. Pul biberin miktarını damak zevkinize göre ayarlayabilirsiniz.
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        Haberi Hazırlayan: Rıza Gereniz
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