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Maraşlı 14. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Maraşlı 13. son bölüm

Maraşlı dizisi 13. son bölümü ile ATV ekranlarında yayınlandı. Başrollerinde Alina Boz ve Burak Deniz'in yer aldığı dizinin son bölümünde; Maraşlı, Mahur'u esir alıyor. Sergideki davetlilerden birinin canlı bomba olduğu ortaya çıkıyor. Maraşlı 14. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte Maraşlı 13. son bölüm özeti...

Maraşlı 14. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Maraşlı 13. son bölüm

Maraşlı dizisinin 13. son bölümünde; Maraşlı ve Mahur uzun zaman sonra ilk kez bir araya gelir. Aralarında yaşanan hesaplaşmada, Maraşlı'nın bunca zamandır nerede olduğunu soran Mahur, Maraşlı'nın elini kana bulamasından rahatsız olur. Yeni bölümde neler olacağını merak eden diziseverler soruyor: Maraşlı 14. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

MARAŞLI 14. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Maraşlı dizisinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı ancak yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacak.

MARAŞLI 13. SON BÖLÜM ÖZETİ

Hesaplaşmanın asıl konusu birbirlerine kavuşamamalarıdır. Maraşlı, Mahur ile ilişkisi ile ilgili nasıl karar alacaktır?

İlhan, Necati'ye şirketin el değiştirdiğini anlatır. Necati, İlhan'a Aziz'in her şeyi bilmesi gerektiğini söyler. İlhan, Aziz'e her şeyi anlatabilecek gücü bulabilecek midir? Aziz, şirketi kaybettiğini öğrenirse tepkisi ne olacaktır?

Türel Ailesi, Mahur'un sergisine gidecekleri sırada aldıkları haberle Mahur'un hayatının yine tehlikede olduğunu öğrenir. Maraşlı, Mahur'un başına gelebilecek tehlikeye karşı sergiye gider.

İlhan'ın peşinde olan Behram, İlhan'a iki saat içinde teslim olmaz ise Mahur'u ve tüm sergidekileri öldürüleceğini söyler. Maraşlı sergidekileri koruma altına alırken Nevzat bombayı uzaktan patlatacak kişinin peşine düşer. Olayların kontrolden çıkmasıyla gözler Maraşlı'ya çevrilir. Maraşlı, Mahur ve sergiye gelen konukların hayatını nasıl kurtaracaktır?

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