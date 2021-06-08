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Maraşlı 22. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Maraşlı 21. son bölüm

Maraşlı dizisi 20. son bölümü ile ATV ekranlarında yayınlandı. Başrollerinde Alina Boz ve Burak Deniz'in yer aldığı dizinin son bölümünde; Maraşlı ve Mahur birbirlerine özlemlerini ifade ederler. Maraşlı, Mahur'un Savcı ile samimiyetini sorgular. Maraşlı, Savcı Tolga'dan, Mahur da Dilara' dan rahatsız olur. Maraşlı 22. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte Maraşlı 21. son bölüm özeti...

Maraşlı 22. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Maraşlı 21. son bölüm

Maraşlı dizisinin 21. son bölümünde; Fuad, Maraşlı'yı Mahur'a yalan söylememesi konusunda uyarır. Mehmet İnce olduğunu Mahur'a anlatması gerektiğini söyler. Maraşlı, Mahur'a Mehmet İnce kimliğini itiraf edebilecek midir?Maraşlı 22. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Maraşlı 21. son bölüm...

MARAŞLI 22. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Maraşlı dizisinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı ancak yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacak.

MARAŞLI 21. SON BÖLÜM ÖZETİ

Savcı Tolga; Savaş ve Maraşlı'yı sorguya çağırır. Maraşlı ve Savaş uzun zaman sonra ilk kez karşı karşıya gelir. Savcı, ikisine de Mehmet İnce'yi sorar. Mehmet İnce'ye önce kim ulaşacaktır? Savcı Tolga'mı yoksa Savaş mı?

Maraşlı, Necati'den öğrendiği Hurdacı'ya ulaşmak için Fuad ile bir plan yapar ve 10 Milyon Dolar temizlenecek para var diye haber salarlar. Hurdacı, adamlarından Fuad'ın aklamak istediği miktarı duyar ve buluşma ayarlar. Hurdacı buluşmaya gitmez, adamlarını gönderir. Maraşlı, Hurdacı'ya ulaşabilecek midir?

Hurdacı, Maraşlı'nın peşinde olduğunun farkındadır. Savaş; Hurdacı'yı, Maraşlı'ya ispiyonlayan kişinin Necati olduğuna emindir. Hurdacı, Savaş'a Necati'yi öldürme emri verir. Savaş'ın adamları Necati'nin peşine düşer. Necati, ikinci kez ölümden kurtulmayı başarabilecek midir?

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