        Marcao'dan Galatasaray itirafı - Galatasaray Haberleri

Marcao'dan Galatasaray itirafı

        Marcao'dan Galatasaray itirafı

        Brezilyalı defans oyuncusu Marcao, Galatasaray'dan Sevilla'ya transfer olma süreciyle ilgili açıklamalarda bulundu. Marcao, "Galatasaray'da Mariano ile birlikte oynamıştım ve bana her zaman Sevilla'nın en iyi kulüplerden biri olduğunu, Avrupa'ya çıktıklarında her zaman büyük takımlarla rekabet eden bir kulüp olduğunu söylemişti. Daha sonra Monchi beni aradı, ben de "Geliyorum" dedim ve işte buradayım. dedi.

        Habertürk
        Giriş: 29.11.2025 - 00:16 Güncelleme: 29.11.2025 - 00:17
        Marcao'dan Galatasaray itirafı!
        İspanyol ekibi Sevilla'da forma giyen Marcao, Estadio Deportivo'ya kendi kariyeri ve Galatasaray'dan ayrılış süreciyle ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

        "SEVILLA YOĞUN"

        "Sevilla'daki günlerinizi nasıl tanımlarsınız?"

        Marcao: "Yoğun, çok yağın. Kısa bir süre, üç yıl benim için çok fazla değil ama çok yoğun geçti. Her şeyi yaşadım. Çok kötü anlar, muhteşem anlar... Bunu en iyi tanımlayan kelime yoğunluktur diyebilirim."

        ELEŞTİRİLER

        "Eleştirilerle yaşamak nasıldı?"

        Marcao: "Eleştiriler benim için normal. Futbol oynamaya başladığımdan bu yana hep eleştirilerle yaşadım. 17 yaşında Brezilya'da oynadığım ilk profesyonel maçımı hatırlıyorum, taraftarlar çok talepkardı. Hep bununla yaşadım, benim için normal. Tabii bazen insanlar çok ileri gidiyorlar ama genellikle sakin kalıyorum ve sakin karşılıyorum. Zor zamanlarda ailemle birlikteyim. Kontolüm dahilinde olay şeylere yüzde yüz bağlıyım, kontrolüm dışında olan şeyler için ise yapabileceğim bir şey yok."

        "EN ÖNEMLİ KULÜBÜ"

        "Sevilla, kariyerinizin en önemli kulübü mü?"

        Marcao: "Evet. En önemli kulüp. Beni harika bir oyuncu yapan kulüp. Şu ana kadar kariyerimin en önemli kupası Sevilla ile geldi. Kariyerim boyunca bana her zaman tam destek veren kulüp oldu. Bu yüzden şu anda kariyerimin en önemli kulübü."

        KAPTANLIK

        Marcao: "Sevilla'da kaptanlık bandını takmaktan çok gurur duyuyorum. Bu kulüpte gerçekten harika oyuncular kaptanlık yaptı ve ben de kaptanlık bandını takmaktan çok gurur duyuyorum."

        GELEN TEKLİFLER

        "Teklifler aldığınızda, Sevilla'da başarılı olma düşüncesi kararınızı etkiledi mi?"

        Marcao: "Sadece geride bıraktığımız yaz değil, daha önce de kulüpler vardı ve teklifler aldım ancak aklım hep buradaydı. Sevilla'da başarılı olmak ve burada tarih yazmak istiyorum."

        GALATASARAY İTİRAFI

        "Marcao'nun bir zaman makinesi olsaydı ve Sevilla ile sözleşme imzalamadan önceki zamana geri dönebilseydi, yine aynı şeyi yapar mıydı?"

        Marcao: "Evet, yine yapardım. Monchi beni aradığında tereddüt etmedim. Bana Sevilla'ya gelmek isteyip istemediğimi sordu. Eşimle konuşmadım, babamla konuşmadım, kimseyle konuşmadım. Çünkü Galatasaray'da Mariano ile birlikte oynamıştım ve bana her zaman buranın en iyi kulüplerden biri olduğunu, Avrupa'ya çıktıklarında her zaman büyük takımlarla rekabet eden bir kulüp olduğunu söylemişti. Fernando, Sevilla'ya geldikten sonra maçları izlemeye başladım. Sonra Monchi beni aradı ve ben de "Geliyorum" dedim ve işte buradayım."

        BU SEZON NE YAPTI?

        Sevilla'da bu sezon 11 maçta süre bulan Marcao, 1 kez gol sevinci yaşadı.

