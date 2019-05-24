Globo Esporte'ye konuşan Marcao, sarı-kırmızılı taraftarlar ve kulüp hakkında övgü dolu ifadeler kullanırken Fatih Terim'i de unutmadı. 'Yeni Felipe Melo' olarak duyurulan röportajda Marcao da vatandaşı hakkında değerlendirmede bulundu.

"BURADA BREZİLYA'DAN ÇOK DAHA FANATİKLER"

"Futbol konusunda Brezilya'dan çok daha fanatikler. Yaptığını her şey büyük bir yankı uyandırıyor. Burada gerçekten çok büyük bir sevgi var. Buraya gelirken eşim uyum sıkıntısı yaşayabileceğimizi düşündü fakat şimdi buradan ayrılmak istemiyor. Brezilyalı futbolcuları çok seviyorlar. Özellikle de Felipe Melo'yu... Benim tarzım da ona benziyor. Bu zamana dek daima onunla karşılaştırıldım"

"KUPA FİNALİNDE BİRAZ GERGİNDİM"

"Profesyonel kariyerimdeki ilk kupamı hafta içi kazandım. Maçta biraz gergindim, ilk finalimdi. İyi başladık ama bir gol yedik. O an kaybedeceğimiz kafamdan geçmeye başladı ama 3 gol atmayı başardık ve kazandık. Kupayı aldık ama kutlamak için çok zamanımız olmadı çünkü hafta sonu Başakşehir'le kritik bir maç oynadık. Orada Adebayor ve Robinho gibi önemli isimler var. Bir gol yedik ama maçı çevirmeyi başardık. İnanılmaz bir mutluluk"

"TERİM, SAHİP OLDUĞUM EN İYİ HOCALARDAN BİRİ"

"Fatih Terim çok sevilen biri. Kariyerim boyunca sahip olduğum en iyi teknik direktörlerden biri. Burada herkes onun koç olmasını istiyor. İyi bir atmosfer yaratmayı biliyor ve takımın başarısı için çok çalışıyor. O harika bir insan, bir baba..."