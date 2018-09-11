Messi ve Ronaldo gibi isimlerin ardından yeni bir vergi kaçırma skandalı daha patladı. Real Madrid'in yıldız sol beki Marcelo, vergi kaçırma suçundan 4 ay hapis ve 750 bin Euro'luk para cezasına çarptırıldı.

İspanya'da hakim karşısına çıkan Marcelo, Uruguay'da paravan bir şirket aracılığıyla vergi kaçırdığını kabul etti. 2013 yılından beri devam eden dava sonucunda Brezilyalı sol bek, kazandığı paranın yüzde 40'ını İspanya devletine vermeyi kabul etti.

2 yıldan daha az ve ilk kez ceza alan Marcelo, İspanya'daki yasalar gereği cezaevine girmeyecek.

Marcelo'nun avukatı oyuncuyla ilgili olan söz konusu iddiaları kabul ettiğini açıkladı.

Daha önce Messi, C.Ronaldo ve Jose Mourinho vergi kaçırma suçundan ceza almıştı.

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