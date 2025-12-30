Marco Asensio tatilde
Fenerbahçe'nin İspanyol yıldızı Marco Asensio, Süper Lig'de verilen devre arası tatilini sevgilisi Lavinia Leonhard ve ailesiyle birlikte çıkarak mavi suların ve güneşin tadını çıkardı
Fenerbahçe’nin Paris Saint-Germain’den kadrosuna kattığı İspanyol yıldız Marco Asensio, Trendyol Süper Lig’de ilk yarının tamamlanmasının ardından verilen devre arası tatilini değerlendirdi.
Yıldız futbolcu, bir süredir birlikte olduğu model sevgilisi Lavinia Leonhard, kardeşi Igor Asensio ve onun sevgilisiyle birlikte tatile çıktı.
Sezon temposuna kısa bir mola veren Marco Asensio, mavi sular ve güneş eşliğinde tatilin keyfini çıkardı.
Tatilinden romantik fotoğraflar da paylaşan ünlü futbolcu, sevgilisiyle yaşadığı aşk dolu anları "Büyülü" notuyla sosyal medya hesabından yayımladı.
Marco Asensio’nun yaklaşık 14.5 milyon takipçiye sahip hesabından bulunduğu paylaşımlar, takipçileri tarafından ilgi gördü.
Fotoğraflar: Instagram