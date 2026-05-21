        Haberler Dünya Marco Rubio: Bazı olumlu işaretler var | Dış Haberler

        Marco Rubio: Bazı olumlu işaretler var

        ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, İran'la müzakerelerde olumlu sinyaller olduğunu belirterek, "Bazı olumlu işaretler var. Aynı zamanda aşırı iyimser olmak da istemiyorum. Önümüzdeki birkaç gün içinde neler olacağını göreceğiz." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21 Mayıs 2026 - 23:35 Güncelleme:
        Rubio: Bazı olumlu işaretler var

        ABD Dışişleri Bakanı Rubio, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere İsveç'e hareketinden önce havalimanında basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

        İran'la müzakerelerin devam ettiğini aktaran Rubio, "Bazı olumlu işaretler var. Aynı zamanda aşırı iyimser olmak da istemiyorum. Önümüzdeki birkaç gün içinde neler olacağını göreceğiz." şeklinde konuştu.

        İran'daki siyasi sistemin "parçalanmış" durumda olduğunu savunan ve bu ortamda müzakereleri yürüttüklerini ifade eden Rubio, ABD yönetiminin temel amacının Tahran'la iyi bir anlaşma yapmak ve İran'ın nükleer silah elde etmesine izin vermemek olduğunu vurguladı.

        Rubio, "İyi bir anlaşma her zaman Başkan'ın tercihi olmuştur. Eğer iyi bir anlaşma yapabilirsek bu harika olur. Bunun kesin olarak gerçekleşeceğini söylemek için burada değilim ancak bir anlaşma yapabilmek için elimizden gelen her şeyi yapacağız." ifadelerini kullandı.

        Rubio'dan NATO Ankara Zirvesi öncesinde "zemin hazırlama" mesajı

        Öte yandan Bakan Rubio, ABD olarak NATO'ya yönelik eleştirilerini bir kez daha dile getirerek ülkesinin, aslında NATO'ya "ihtiyacının olmadığını" savundu.

        "NATO'dan dolayı çok hayal kırıklığı içindeyiz." diye konuşan Rubio, kendisinin İttifakı her zaman savunduğunu ancak ABD'nin ulusal çıkarları açısından olumsuz hususları da dile getirmeye devam edeceklerini söyledi.

        Rubio, ABD ile NATO arasındaki ilişkiye dair, "NATO'nun Amerika için iyi olmasının nedeni şudur: Bize, Orta Doğu'da ya da başka bir yerde acil bir durum ortaya çıktığında gücümüzü kullanmamızı sağlayan üsler temin eder. Dolayısıyla, NATO'da bulunmanızın temel gerekçesi buysa ve İspanya gibi ülkeler bu üsleri kullanmamıza izin vermiyorsa, o zaman neden NATO içinde olasınız? Bu çok haklı bir soru." değerlendirmesini yaptı.

        NATO konusundaki eleştirilerini İsveç'te yapılacak toplantıda gündeme getireceklerini ve müttefiklerle bu konuları ele alacaklarını aktaran Rubio, "Bu konuların ele alınması gerekiyor ve ben de bunu ele almayı ve (NATO Ankara Zirvesi) liderler toplantısı için zemin hazırlamayı umuyorum." ifadelerini kullandı.

        Küba'ya 100 milyon dolarlık insani yardım

        Öte yandan Rubio, Küba'nın 100 milyon dolarlık Amerikan insani yardımını kabul ettiğini söyledi.

        Rubio, Küba'nın insani yardımı kabul etmesine ilişkin, "Bunun ne anlama geldiğini göreceğiz. Bizim insani yardımımız, onların askeri şirketinin eline geçip, o şirketin bu malzemeleri alıp dolar mağazalarında satarak parayı cebine atmasına izin vermeyeceğiz. Bu iş böyle olmayacak." dedi.

        *Fotoğraf: Associated Press, temsilidir

