Millet ormanının şehir merkezine çok yakın bir yerde bulunduğunu, yürüyerek dahi ulaşımın mümkün olduğunu dile getiren Demirtaş, şunları kaydetti:

"15-20 güne kadar vatandaşımızın hizmetine sunacağız. Kasımiye Medresesi'nin hemen altında olan bir yer. Bugün yolun ihalesini yaptık, asfaltını da yapacağız. Vatandaşlarımız çok rahat bir şekilde gidecek, çocuklarıyla eğlenecek, piknik yapabilecek. Vatandaşlarımızla burayı hemen buluşturmayı amaçlıyoruz. Altyapısını ve üstyapısını bitirdik. Millet ormanı şehre çok yakışacak, artı değer katacak. Vatandaşlarımız yüksek standartlarda, sosyal ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri bir ormana kavuşacak."