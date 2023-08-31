Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Vefat
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Mardin'de 'uzun namlulu' dehşet! Evinde öldürdüler! - Mardin haberleri

        Mardin'de 'uzun namlulu' dehşet! Evinde öldürdüler!

        Mardin'de, evindeyken, uzun namlulu silahla saldırıya uğrayan 40 yaşındaki Kahraman Erdem hayatını kaybetti. Olayın ardından kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31.08.2023 - 14:02 Güncelleme: 31.08.2023 - 14:02
        ABONE OL
        ABONE OL
        Mardin'de 'uzun namlulu' dehşet! Evinde öldürdüler!
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Mardin'de olay, dün akşam, Mazıdağı ilçesi kırsal Ömürlü Mahallesi'nde meydana geldi. Kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından Kahraman Erdem'in (40) bulunduğu eve, uzun namlulu silahla ateş açıldı.

        VÜCUDUNA MERMİLER İSABET ETTİ

        DHA'da yer alan habere göre vücuduna kurşunlar isabet eden Erdem, yaralandı. İhbarla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

        Sağlıkçıların ilk müdahalesinin ardından Mazıdağı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Erdem, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

        ŞÜPHELİLER ARANIYOR

        Polis, kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #mardin
        #Son dakika haberler
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Memur zammı belli oldu
        Memur zammı belli oldu
        Erdoğan-Putin görüşmesinin tarihi belli oldu
        Erdoğan-Putin görüşmesinin tarihi belli oldu
        Kayıp olarak aranıyordu! Cansız bedeni bulundu!
        Kayıp olarak aranıyordu! Cansız bedeni bulundu!
        Servis ücretinde çifte tarife dönemi
        Servis ücretinde çifte tarife dönemi
        Vargas'a saygısızlık!
        Vargas'a saygısızlık!
        Yeşil fiş 500, beyaz fiş 250 TL! Randevulu muska sırası!
        Yeşil fiş 500, beyaz fiş 250 TL! Randevulu muska sırası!
        Galatasaray'ın rakipleri belli oluyor
        Galatasaray'ın rakipleri belli oluyor
        Borç verdikleri 2 kişiyi ormanda dövdüler! Tefeci zulmü!
        Borç verdikleri 2 kişiyi ormanda dövdüler! Tefeci zulmü!
        Aralarına arabulucu girecek
        Aralarına arabulucu girecek
        Korhan Berzeg için yeniden arama çalışması başlatıldı!
        Korhan Berzeg için yeniden arama çalışması başlatıldı!
        İşte İsmail Kartal'ın 11'i!
        İşte İsmail Kartal'ın 11'i!
        Gabon'da asker yönetime el koydu, cumhurbaşkanı yardım istedi
        Gabon'da asker yönetime el koydu, cumhurbaşkanı yardım istedi
        İşte Güneş'in 11'i!
        İşte Güneş'in 11'i!
        Dünyanın en eski film festivali başladı
        Dünyanın en eski film festivali başladı
        Otomobillerinden önce fiyatı geldi!
        Otomobillerinden önce fiyatı geldi!
        Esnafa yeniden yaşam desteği
        Esnafa yeniden yaşam desteği
        Bakan Şimşek'ten büyüme değerlendirmesi
        Bakan Şimşek'ten büyüme değerlendirmesi
        İkinci çeyrek büyüme verileri açıklandı
        İkinci çeyrek büyüme verileri açıklandı
        Petro Poroşenko: Putin’in Usame Bin Ladin’den farkı yok!
        Petro Poroşenko: Putin’in Usame Bin Ladin’den farkı yok!
        Artan tehlike: Su krizi için hangi önlemler alınıyor?
        Artan tehlike: Su krizi için hangi önlemler alınıyor?