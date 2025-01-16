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        Mardin'de silahlı kavga: 1 ölü, 2 yaralı

        MARDİN'in Derik ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada Mehmet Ali Çelik (17) öldü, 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.01.2025 - 19:51 Güncelleme: 16.01.2025 - 19:55
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        Mardin'de silahlı kavga: 1 ölü, 2 yaralı
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        MARDİN'in Derik ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada Mehmet Ali Çelik (17) öldü, 2 kişi yaralandı.

        Olay, akşam saatlerinde Derik ilçesi kırsal Atlı Mahallesi’nde meydana geldi. İki grup arasında çıkan tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada Mehmet Ali Çelik (17), F.Ç. (42) ve S.Ç. (43) yaralandı. İhbarla bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından ambulansla Derik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen Mehmet Ali Çelik kurtarılamadı. Çelik'in cenazesi otopsi için hastane morguna kaldırıldı. Diğer yaralıların tedavileri devam ederken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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