Şarampole yuvarlanan otomobilden fırlayan 2 kişi toprağa verildi
MARDİN'in Midyat ilçesinde şarampole devrilen otomobilden fırlayan İsmail Akbulut ile Fatma Deder toprağa verildi.
MARDİN'in Midyat ilçesinde şarampole devrilen otomobilden fırlayan İsmail Akbulut ile Fatma Deder toprağa verildi.
Kaza, gece saatlerinde Midyat-Batman kara yolu, Üçyol mevkisinde meydana geldi. Plakası ve sürücüsü belirlenemeyen otomobil, kontrolden çıkarak şarampole devrildi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin kontrolünde, otomobilden fırlayan İsmail Akbulut ile Fatma Deder’in hayatını kaybettiği belirlendi. Akbulut ve Deder’in cenazeleri otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edilerek, toprağa verildi.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
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