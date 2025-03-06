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        Şarampole yuvarlanan otomobilden fırlayan 2 kişi toprağa verildi

        MARDİN'in Midyat ilçesinde şarampole devrilen otomobilden fırlayan İsmail Akbulut ile Fatma Deder toprağa verildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.03.2025 - 12:45 Güncelleme: 06.03.2025 - 12:50
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        Şarampole yuvarlanan otomobilden fırlayan 2 kişi toprağa verildi
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        MARDİN'in Midyat ilçesinde şarampole devrilen otomobilden fırlayan İsmail Akbulut ile Fatma Deder toprağa verildi.

        Kaza, gece saatlerinde Midyat-Batman kara yolu, Üçyol mevkisinde meydana geldi. Plakası ve sürücüsü belirlenemeyen otomobil, kontrolden çıkarak şarampole devrildi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin kontrolünde, otomobilden fırlayan İsmail Akbulut ile Fatma Deder’in hayatını kaybettiği belirlendi. Akbulut ve Deder’in cenazeleri otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edilerek, toprağa verildi.

        Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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