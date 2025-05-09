Kolluk Gözetim Komisyonu toplantısı bu kez Mardin'de yapıldı

MARDİN'deKolluk Gözetim Komisyonu toplantısı, İçişleri Bakan Yardımcısı ve Komisyon Başkanı Mehmet Sağlam öncülüğünde gerçekleştirildi.

İçişleri Bakanlığı Kolluk Gözetim Komisyonu toplantısı, Mardin'de bir otelde yapıldı. Toplantıya; İçişleri Bakan Yardımcısı ve Komisyon Başkanı Mehmet Sağlam, Vali Tuncay Akkoyun, Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurulu Başkanı Prof. Dr. Muharrem Kılıç, insan hakları komisyonu üyeleri, sivil toplum kuruluşları ile siyasi parti temsilcileri ve basın mensupları katıldı. Toplantıda konuşan İçişleri Bakan Yardımcısı Sağlam, komisyonunun yeni dönem çalışmaları kapsamında, toplantılarını Türkiye'nin farklı şehirlerinde düzenlemeye devam ettiklerini, şimdiye kadar 7 şehirde toplantılarını gerçekleştirdiklerini, 8'incisini de Mardin'de yaptıklarını söyledi.

'BİR GÖZETİM SİSTEMİ TESİS EDİLMİŞTİR'

Tüm il ve ilçelerde vatandaşlarla doğrudan iletişim kuran 'Kolluk Şikayet Büroları' oluşturduklarını belirten Sağlam, "Şu anda Türkiye genelinde 1007 büroda toplam 2 bin 708 personelimiz görev yapmakta ve düzenli eğitimlerden geçmektedir. Bu yapılanma sayesinde merkezden en uç birimlere kadar birbirini tamamlayan kapsamlı bir gözetim sistemi tesis edilmiştir. Bazı istatistiki verileri paylaşmak gerekirse, merkezi kayıt sistemi verilerine göre; 2024 yılında ülke genelinde kolluk personeli hakkında yapılan ihbar ve şikayetler ile yetkili birimlerce resen yapılan işlemler dahil olmak üzere toplam 65 bin 108 işlem kaydı yapılmıştır. Bu kayıtların önemli bir bölümü olan 52 bin 574'ü; yüzde 80,7'si incelenerek karara bağlanmış ve sonuçlandırılmıştır. 12 bin 534 kayda ilişkin işlemlerse devam etmektedir. Mardin'de kolluk personeli hakkında yapılan ihbar ve şikayetler ile yetkili birimlerce resen yapılan işlemler dahil olmak üzere toplam 709 kayıt oluşturulmuştur. Vatandaşlarımız artık kolluk personeli hakkındaki her türlü bildirimi çeşitli kanallardan iletebilmektedir. Başvurular şahsen, yazılı, sözlü, telefonla, mektupla, faksla, e-posta ile veya web adresinden çevrimiçi olarak yapılabilmektedir. Bugüne kadar internet sitemiz üzerinden toplam 7 bin 673 başvuru alınmış olması, sisteme duyulan güvenin göstergesidir" dedi.