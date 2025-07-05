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        Nusaybin'de hafif ticari aracın çarptığı yaya, öldü

        MARDİN'in Nusaybin ilçesinde yolun karşısına geçerken hafif ticari aracın çarptığı Abdurrahman Göncü (69), hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.07.2025 - 17:09 Güncelleme: 05.07.2025 - 17:15
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        Nusaybin'de hafif ticari aracın çarptığı yaya, öldü
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        MARDİN'in Nusaybin ilçesinde yolun karşısına geçerken hafif ticari aracın çarptığı Abdurrahman Göncü (69), hayatını kaybetti.

        Kaza, öğleden sonra Nusaybin ilçesi uluslararası İpekyolu üzerindeki Sanayi Sitesi Kavşağı'nda meydana geldi. Yolun karşısına geçmeye çalışan Abdurrahman Göncü’ye, sürücüsünün ismi ve plakası henüz öğrenilemeyen hafif ticari araç çarptı. İhbarla kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan Göncü, ilk müdahalenin ardından ambulansla Nusaybin Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Göncü, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Göncü’nün cenazesi, otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

        Hafif ticari aracın sürücüsü gözaltına alındı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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