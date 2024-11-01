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        Mardin'de devrilen hafif ticari araçtaki 2 kişi yaralandı

        Mardin'in Artuklu ilçesinde hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.11.2024 - 19:05 Güncelleme: 01.11.2024 - 19:05
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        Mardin'de devrilen hafif ticari araçtaki 2 kişi yaralandı
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        Mardin'in Artuklu ilçesinde hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

        Diyarbakır Kapı Mahallesi'nde sürücüsünün kimliği ve plakası henüz öğrenilmeyen hafif ticari araç, kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

        Kazada, araçta bulunan M.C. (26) ve C.A.K. (23) yaralandı.

        İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ekiplerince sıkıştıkları araçtan çıkarılan yaralılar ambulansla Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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