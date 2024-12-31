Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesinde bazı poliklinikler mesai sonrası da hizmet verecek

Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ocak ayında bazı poliklinikler mesai sonrası da hizmet vermeye devam edecek.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, hastanede üroloji, çocuk gastroenteroloji, ortopedi, kadın doğum ve hastalıkları, çocuk psikiyatri, çocuk immünoloji ve alerji, perinatoloji ve romatoloji polikliniklerinin ocak ayı boyunca 17.00-20.00 saatleri arasında hizmet verecek.