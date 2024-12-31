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        Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesinde bazı poliklinikler mesai sonrası da hizmet verecek

        Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ocak ayında bazı poliklinikler mesai sonrası da hizmet vermeye devam edecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.12.2024 - 21:51 Güncelleme: 31.12.2024 - 21:51
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        Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesinde bazı poliklinikler mesai sonrası da hizmet verecek
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        Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ocak ayında bazı poliklinikler mesai sonrası da hizmet vermeye devam edecek.

        İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, hastanede üroloji, çocuk gastroenteroloji, ortopedi, kadın doğum ve hastalıkları, çocuk psikiyatri, çocuk immünoloji ve alerji, perinatoloji ve romatoloji polikliniklerinin ocak ayı boyunca 17.00-20.00 saatleri arasında hizmet verecek.

        Açıklamada, randevuların Alo 182 ve MHRS üzerinden alınabileceği hatırlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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