Mardin'de hafif ticari araç ile kamyonun çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
Mardin'in Dargeçit ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, 2 kişi yaralandı.
Mardin'in Dargeçit ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, 2 kişi yaralandı.
Dargeçit-Güçlükonak kara yolunda sürücülerinin isimleri ve plakaları öğrenilemeyen hafif ticari araç ile çöp kamyonu çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada, yaralanan M.Ö. (28) ve V.Ö. (22) Midyat Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.