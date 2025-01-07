Mardin'de hafif ticari araç ile kamyonun çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Dargeçit-Güçlükonak kara yolunda sürücülerinin isimleri ve plakaları öğrenilemeyen hafif ticari araç ile çöp kamyonu çarpıştı.

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