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        Mardin'de tır ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 1 kişi öldü

        Mardin'in Kızıltepe ilçesinde tır ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.02.2025 - 11:18 Güncelleme: 12.02.2025 - 11:20
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        Mardin'de tır ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 1 kişi öldü
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        Mardin'in Kızıltepe ilçesinde tır ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

        Kızıltepe-Viranşehir kara yolunun 10. kilometresinde sürücülerinin kimlikleri ve plakaları henüz öğrenilemeyen tır ile hafif ticari araç çarpıştı.

        Kazada, Z.G. (61), ağır yaralandı.

        İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Ambulansla Kızıltepe Devlet Hastanesine kaldırılan Z.G, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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