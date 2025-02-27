Mardin'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı
Mardin'in Mazıdağı ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.
Mardin'in Mazıdağı ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.
Mardin-Diyarbakır kara yolu Işıkyaka Mahallesi mevkisinde sürücülerinin kimliği öğrenilemeyen 07 BID 629 ile 72 AH 666 plakalı otomobiller çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada araçlarda bulunan 7 kişi yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
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