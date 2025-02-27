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        Mardin'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı

        Mardin'in Mazıdağı ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.02.2025 - 19:14 Güncelleme: 27.02.2025 - 20:05
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        Mardin'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı
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        Mardin'in Mazıdağı ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.

        Mardin-Diyarbakır kara yolu Işıkyaka Mahallesi mevkisinde sürücülerinin kimliği öğrenilemeyen 07 BID 629 ile 72 AH 666 plakalı otomobiller çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada araçlarda bulunan 7 kişi yaralandı.

        Yaralılar, ambulanslarla Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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