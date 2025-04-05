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        Mardin 1969 Spor, 7 Eylül Turgutlu 1984 maçı hazırlıklarını tamamladı

        Mardin 1969 Spor, Nesine 3. Lig 4. Grup 27. hafta maçında konuk edeceği 7 Eylül Turgutlu 1984 maçının hazırlıklarını tamamladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.04.2025 - 13:44 Güncelleme: 05.04.2025 - 14:12
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        Mardin 1969 Spor, 7 Eylül Turgutlu 1984 maçı hazırlıklarını tamamladı
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        Mardin 1969 Spor, Nesine 3. Lig 4. Grup 27. hafta maçında konuk edeceği 7 Eylül Turgutlu 1984 maçının hazırlıklarını tamamladı.

        Mardin 21 Kasım Şehir Stadyumunda yarın oynanacak müsabaka öncesi yapılan son antrenman, teknik direktör Ulaş Ulusan yönetiminde gerçekleşti.

        Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, dayanıklılık koşusu, 5'e 2 pas çalışması ve birebir savunma hücum çalışmasıyla sürdü.

        Yarım sahada oynanan çift kale maçla sona eren antrenmanın ardından takım, yarın oynanacak maç için tesislerinde kampa girdi.

        Antrenmanın ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Ulusan, tüm oyuncuların çok istekli olduğunu söyledi.

        Turgutlu 1984 maçını kazanıp yollarına kayıpsız devam etmek istediklerini belirten Ulusan, oyuncuların özverili bir şekilde çalıştığını, performanslarından çok memnun olduğunu kaydetti.

        Mardin halkının şampiyonluğa inandığını ve her hafta tribünleri doldurduğunu dile getiren Ulusan, şöyle konuştu:

        "İnanmış bir taraftar, yönetim ve oyuncu grubuyla ligin sonunu şampiyon olarak getirmek istiyoruz. Bunu da başaracak gücümüz var. Taraftarlarımız gerçekten muhteşem, çok büyük destekleri oluyor."

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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