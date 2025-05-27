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        Mardin'de Gazzeli ve lösemili çocuklar için gökyüzüne balon bırakıldı

        Mardin'de üniversite öğrencileri ve akademisyenler, Gazze'deki ve lösemiyle mücadele eden çocuklar için gökyüzüne balon bıraktı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.05.2025 - 15:34 Güncelleme: 27.05.2025 - 15:34
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        Mardin'de Gazzeli ve lösemili çocuklar için gökyüzüne balon bırakıldı
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        Mardin'de üniversite öğrencileri ve akademisyenler, Gazze'deki ve lösemiyle mücadele eden çocuklar için gökyüzüne balon bıraktı.

        Mardin Artuklu Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Öğrenci Toplulukları tarafından üniversite yerleşkesinde "Gökyüzüne Umut Bırakıyoruz" etkinliği düzenlendi.

        Etkinliğe, Rektör Vekili Prof. Dr. Yılmaz Demirhan, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Reşit Yıldız, Genel Sekreter Eyyüp Birkan, Genel Sekreter Yardımcısı Ender Altun, Sağlık Kültür Spor Daire Başkanı Mehmet Bayar ile akademisyen ve öğrenciler katıldı.

        Demirhan, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, her açıdan çok önemli bir etkinlik düzenlediklerini söyledi.

        Özellikle Gazzeli çocuklar konusunda yürek yaralayan bir durumla karşı karşıya kalındığını anlatan Demirhan, "Üniversitemiz, bu konularda çok duyarlı. Toplumsal duyarlılık gösteriyoruz." dedi.

        Öğrencilerden Ömer Aslan da Gazze'de ölen çocukların unutulmamasını ve lösemili çocuklar için bir farkındalık yaratmak istediklerini belirterek, "Gazzeli çocuklar yalnız değildir, hiçbir zaman onları yalnız bırakmayacağız." diye konuştu.

        Etkinliğe katılanlar, daha sonra gökyüzüne balon bıraktı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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